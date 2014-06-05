石化产业规划布局方案最快本月推出 涉及主要三类产品--报载

路透北京6月5日 - 上海证券报周四报导称，石化产业规划布局方案最快本月推出，炼油、乙烯、芳烃是方案涉及的主要三类石化产品。

报导引述参与制订方案的相关人士的话，根据规划，未来东西部发展侧重不同，东部以石油化工为主，西部以煤化工为主，新型煤化工有望撑起半边天。