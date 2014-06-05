石化产业规划布局方案最快本月推出 涉及主要三类产品--报载

中国信托主动被动管理业务划分标准明确 利好信托业--报载
路透上海4月22日 - 中国证券报周六报导，近日银监会下发相关业务说明，首次明确了信托主动、被动管理业务划分标准。此举有利于信托公司据此进行风险控制和管理，并利好信托公司开展被动管理型业务。
路透北京6月5日 - 上海证券报周四报导称，石化产业规划布局方案最快本月推出，炼油、乙烯、芳烃是方案涉及的主要三类石化产品。
报导引述参与制订方案的相关人士的话，根据规划，未来东西部发展侧重不同，东部以石油化工为主，西部以煤化工为主，新型煤化工有望撑起半边天。
“新方案将明确扶持煤化工，继续推动煤制烯烃、芳烃等现代煤化工升级示范，而西部地区将是主要发展基地。“消息人士透露。
根据2012年公布的煤化工“十二五”(2011-2015年)规划，将全国划分为东部（含东北）、中部、西部三个地区，提出全国煤炭开发总体布局是控制东部、稳定中部、发展西部。
中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议指出，石化产业是国民经济的重要支柱，产业链条长，产品覆盖面广，与人民生活息息相关。石化产业规划布局方案一经确定，必须严格执行。(完)
(发稿 康熙泽；审校 曾祥进)
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