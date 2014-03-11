中国罢工事件频发 凸显劳动力市场格局改变

(本文由路透中文网编译提供)

记者 John Ruwitch

路透上海3月11日 - IBM深圳工厂罢工事件表明，中国劳动力市场正在发生的结构性变化增强了劳动者的自主性，加大了跨国公司面临的风险。

IBM深圳工厂的1,000多名员工上周举行了罢工，之前管理层宣布他们工作关系转入联想 的条款。

1月，联想同意以23亿美元收购IBM 低端服务器业务。

中国经济放缓之际，工业行动主义态势日渐明显。专家表示，劳动力短缺局面的加深，改变了劳资关系中的力量平衡，而智能手机和社交媒体有助于劳动者组织活动，并让他们比以往更了解环境的变化。

律师段毅称，中国的工人被盘剥了那么久之后，现在越来越意识到自己权益，越来越团结，他们更懂得要集体行动。

中国劳工通讯(China Labour Bulletin)上月的一份报告称，从2011年6月初到2013年12月底，他们统计了1,171次罢工和抗议活动。

那段时间，广东省发生的很多罢工，是因工厂关闭、并购或迁址而引发。广东是中国的一个制造业中心。

去年11月，诺基亚 东莞工厂发生工人罢工，因员工们不满诺基亚将手机业务部门出售给微软 后的调整。

段毅律师在为当时被解雇的70名诺基亚员工寻求仲裁。

去年8月，山东固铂成山轮胎有限公司的5,000多名员工举行大罢工，抵制印度轮胎制造商阿波罗(Apollo Tyres) 以25亿美元收购美国固铂轮胎，该交易最终告吹。固铂本月称，中国工厂的罢工令其第三季营运利润减少了2,900万美元。

劳动力短缺还推高了薪资水平，促使用人单位招聘时“广撒网”，并为留住员工而增加福利。员工赢得了一定的影响力。

中国劳工通讯的中国劳务专家Geoffrey Crothall表示，工人们知道他们如今有了更大的力量。

IBM上周表示，向前述深圳工厂工人提供的待遇条款总体上与他们现在的待遇差不多，遣散费也会公平合理。

联想后来表示，IBM深圳工厂员工罢工的事件，仍属于IBM公司的内部事务，但联想承诺该工厂工人的薪资福利待遇不低于之前的水平。

科技进步也助了中国工人一臂之力。

一名工人从东莞通过电话告诉路透记者，诺基亚工厂员工走上街头时，通过QQ和其他社交媒体组织活动。

一名28岁的陈姓员工说，在IBM罢工活动中，工人们都读过以前罢工的新闻，包括诺基亚罢工在内，事先就想到他们可能也必须采取类似立场。

他在深圳通过电话告诉路透：“这个事情也不能说完全没有准备了……大家心里已经有这个准备了，就是说公司对这次的收购不会给我们太多的好事。”

专家指出，在很多罢工事件中，罢工背后的原因之一是大家觉得工会就是个摆设。

Crothall表示：“因为这些工厂没有真正的沟通渠道，工人们能做的只有罢工，要求管理层处理他们的诉求。”

“在多数案例中，工会没有发挥积极作用，有时甚至发挥负面作用。”

陈姓员工的措辞更强烈，他说：“那个工会就是形同虚设，没什么用的。”（完）