诚通集团拟发起设立3,500亿元国有企业结构调整基金

路透上海6月21日 - 在中国中央企业中担负资本运营职能的诚通控股集团有限公司近日透露，根据国务院批复，其已设立诚通基金管理公司，未来将通过设立母、子基金的方式设立国有企业结构调整基金，总额为3,500亿元人民币。

诚通在周一刊登的公司超短期融资券招募书中指出，该基金首期募资1,000亿元，通过发起设立子公司，发挥带动和引导作用。中国诚通和其他央企出资占比60-75%，社会资本出资占比为25-40%。

诚通表示，通过上述基金投资引导，重点加大对关系国家安全、国计民生和国民经济命脉的重要行业和领域的资本投入；支持国有骨干企业优化产业布局、加快转型升级、提升国际化经营能力。

并支持重点行业国企实施行业整合和专业化重组，加快传统产业“去产能”及“僵尸企业”清理退出，实现中央企业战略定位更加明确、资本配置更趋合理、发展质量明显提升的总体目标。

同时通过基金运作等方式，支持央企和国有重点项目投资、央企兼并收购和海外投资、核心产业发展与结构升级、投资孵化战略新兴产业，参与央企整体上市、上市公司非公开发行股份、增持上市公司股份等。

对阶段性控股的上市公司，通过剥离不良资产、注入有效资产、调整业务、引入战略投资者等方式，开展市值管理，提升国有股权价值。

该基金在设立时将由诚通集团全资持有的诚通基金管理公司负责基金运作的各项工作。根据基金投资人的募集情况，该基金管理公司将适度引入战略投资人共同参与。（完）