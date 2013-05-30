中国A股开始出现周期性盈利复苏--施罗德

路透香港5月30日 - 施罗德投资管理(SDR.L)周四称，中国A股市场的估值下调过程已接近完成，并开始出现周期性复苏，在今年底之前将受到市场的支持。

与中国经济的高速增长相比，中国A股市场的表现总是未如人意，沪综指.SSEC由2009年8月初约3,500点开始进入漫长的下行轨道，至2012年12月初触及约1,950点才见底回升，同期香港恒生中国企业指数.HSCE则有较多阶段性机会。

施罗德中国A股研究主管李文杰在一份报告中称，随着去年底领导层顺利交接，在2012年影响市场情绪的不确定性已经消除。预计市场情绪将由中小型股转向大型股，因中小型股的估值过高而大型股的估值相对较低。

“随着这些工资和消费开支的增加，与改革即将展开，我们认为这将为投资者带来机会。”他说。

不过他指出，新一届领导层一再强调行政改革，但新任总理仍未宣布关于“城镇化”与“改革”蓝图的具体实施细节。在此之前，投资者仍无法确定这些领域的相关利益以及识别相关的投资机会。若改革遇到任何延误或削弱，均可能引发市场的失望情绪以及抛售。

此外，施罗德认为，全球大型指数公司将A股纳入其全球新兴市场指数中，只是时间问题，由于各种行政和资本流动的限制，短期内收纳A股市场仍面临许多障碍。若监管机构采取任何进一步措施使A股比市场预期更早地被纳入MSCI或者富时指数，或会为该市场带来非常利好的消息。

报告并指出，投资者对A股市场存在许多误解，并一直认为这是一个持续动荡及难以预测的市场，但该行认为，A股比香港等其他大中华区市场可带来更深入的投资机会，且市场平均每年的成交量远高于香港，提供更佳市场流动性。同时，沪深300指数.CSI300目前已成为全球第二活跃的期货指数。

报告并指出，许多投资者或会认为所有最优秀的中国公司已在香港上市，但施罗德指出，仅有82家中国企业（占A股市场总市值约45%）在中港两地上市，而包括很多中国目前最令人兴奋的新兴行业，如传媒、环保服务、医药、科技硬件及互联网公司。（完）

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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