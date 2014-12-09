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路透中文国际短讯 | 2014年 12月 9日 星期二 15:38 BJT

沪综指收跌5.4% 创逾五年来最大单日跌幅

中国股市沪综指周二大幅震荡收跌5.4%，创逾五年来最大单日跌幅，获利卖压集中释放。分析师称，市场预期今日召开的中央经济工作会议将调低明年经济增长目标，此消息可能会重新引起市场对中国宏观经济基本面的关注，有助于整个股市回归理性。此外，大盘连续上涨后调整压力有释放要求，股指宽幅震荡显示市场对后市存在严重分歧。路透
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