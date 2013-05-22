中港股市已经见底--德盛安联

路透香港5月22日 - 德盛安联资产管理周三称，中港股市已经见底，惟环球投资者目前仍持悲观看法，并等待改革政策明朗化。

德盛安联此前给出的2013年投资策略部署，看好美国、日本、中国大陆及香港的股市。虽然中国大陆及香港市场由年初至今录得正回报，惟走势远不及美国和日本强劲。

德盛安联亚太区首席投资总监陈致强在记者会上称，中港股市已经见底，在现水平下行压力不大，以2014年预测市盈率等估值则处于吸引水平，后市表现取决于中国经济政策走向。

“环球投资者对中国持悲观看法，无论是银行业、理财产品的问题、工业生产表现、房地产市场等等都比较负面，欠缺信心。”他并指出，印度的经济状况弱于中国，然投资者仍然愿意给予印度市场一个较高估值，正因为印度市场的透明度较高。

他称，预期未来6-9个月中国的经济改革政策将会明朗化，或对股市带来支持。改革政策包括放宽金融市场限制、产品定价、开立更多资本账户及推动消费和城镇化的政府--收入分配、税务改革及社会保障覆盖范围。

该行预期中国经济复苏将渐转温和，企业盈利较去年应会反弹，政府维持中性的货币政策及选择性增加财政支出。

德盛安联为安联集团旗下的资产管理分支﹐其团队偏布全球19个市场，截至2012年12月底止其管理资产总值逾3,040亿欧元。（完）

(记者 雷美珍；审校 林高丽)

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