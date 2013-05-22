中港股市已经见底--德盛安联

中国“货币操纵”威胁消除 “汇率失调”风险再现--中银香港
路透香港4月13日 - 中银香港周四称，美国可能不会将中国列为货币操纵国，但是，双边贸易失衡及“汇率失调”仍是中美博奕的重大关注点。
路透香港5月22日 - 德盛安联资产管理周三称，中港股市已经见底，惟环球投资者目前仍持悲观看法，并等待改革政策明朗化。
德盛安联此前给出的2013年投资策略部署，看好美国、日本、中国大陆及香港的股市。虽然中国大陆及香港市场由年初至今录得正回报，惟走势远不及美国和日本强劲。
德盛安联亚太区首席投资总监陈致强在记者会上称，中港股市已经见底，在现水平下行压力不大，以2014年预测市盈率等估值则处于吸引水平，后市表现取决于中国经济政策走向。
“环球投资者对中国持悲观看法，无论是银行业、理财产品的问题、工业生产表现、房地产市场等等都比较负面，欠缺信心。”他并指出，印度的经济状况弱于中国，然投资者仍然愿意给予印度市场一个较高估值，正因为印度市场的透明度较高。
他称，预期未来6-9个月中国的经济改革政策将会明朗化，或对股市带来支持。改革政策包括放宽金融市场限制、产品定价、开立更多资本账户及推动消费和城镇化的政府--收入分配、税务改革及社会保障覆盖范围。
该行预期中国经济复苏将渐转温和，企业盈利较去年应会反弹，政府维持中性的货币政策及选择性增加财政支出。
德盛安联为安联集团旗下的资产管理分支﹐其团队偏布全球19个市场，截至2012年12月底止其管理资产总值逾3,040亿欧元。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港4月13日 - 中银香港周四称，美国可能不会将中国列为货币操纵国，但是，双边贸易失衡及“汇率失调”仍是中美博奕的重大关注点。
路透上海4月13日 - 国际咨询公司贝恩周四表示，由于经济增长放缓、估值偏高等原因，2017年大中华区私募股权市场环境充满挑战，不过以阿里巴巴和腾讯等为代表的科技巨头，投资热情仍不会降温。
因美国附属公司Westinghouse核电厂发展项目一再延误和严重超支而身陷财困的日本东芝集团，本周首次承认可能无法经营下去。东芝于周二日本股市收市后公布截至去年底九个月业绩报告，惟负责核数的PwC Aarata在财务报表中加入免责声明，强调无法对业绩报告表示意见，同类事件在日本上市大企业中史无前例。