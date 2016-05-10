沪综指缩量微收升 市场信心脆弱观望气氛浓厚

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透上海5月10日 - 中国股市沪综指周二缩量微收升。分析师指出，在连续两日大幅下挫后，股指下跌动能有所减弱，大盘一度出现技术性反弹，但因市场观望气氛浓厚，反弹力度相当有限。
沪综指.SSEC收报2,832.591点，微涨0.479点或0.02%，前两个交易日分别下跌2.82%和2.79%；上证A股今日成交1,283亿元人民币，较上日的1,882亿元减逾三成。
“今天就是一个弱势盘整，投资者信心脆弱，都在观望，盘中没有赚钱效应。”长江证券分析师宋中庆表示。
沪深300指数.CSI300收报3,069.11点，涨0.11%；沪深300指数期货主力5月合约收盘报3,035.2点，跌0.16%，成交13,761手。130亿元额度的沪股通净买入0.04亿元。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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