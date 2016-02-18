沪综指收市小跌 连两日上涨后出现技术性调整

中国2016年财政收入增速降至4.5% 初步赤字2.83万亿元超目标
路透北京1月23日 - 受政策性减收等因素影响，中国2016年全国财政收入延续增幅逐年回落走势，同比增速降至4.5%，财政支出同比增速亦从去年两位数高点回落至6.4%，财政赤字为2.83亿元人民币，高于年初所定2.18万亿元的目标。
路透上海2月18日 - 中国股市沪综指周四收市小跌。分析师指出，在大盘连续两天上涨后，投资者心态有些犹豫，大盘今日顺势出现技术性调整，但基建、建材等周期股表现仍相对坚挺。
沪综指.SSEC收报2,862.893点，微跌4.445点或0.16%。上证A股今日成交2,289亿元人民币，上日为2,249亿元。
“市场有些犹豫，不过反弹之势仍在延续，短期还可看高一线。”东北证券分析师沈正阳指出。
对于周期股的持续走强，他分析道，近期国内流动性宽裕，1月新增信贷创出历史新高，传统制造业的优质公司既享受供给侧改革的利好，国家在基建等领域的大举投资亦会提振这些公司的业务。而今日公布的PPI数据在预期之中，并未对周期股及大盘产生大影响。
据中国国家统计局数据，1月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌5.3%，降幅为七个月来最小。
沪深300指数.CSI300收报3,053.699点，跌0.31%,；沪深300指数期货主力2月合约收盘报3,050.6点，涨0.35%，成交9,069手。130亿元额度的沪股通净买入5.3亿元。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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