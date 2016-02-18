沪综指收市小跌 连两日上涨后出现技术性调整

路透上海2月18日 - 中国股市沪综指周四收市小跌。分析师指出，在大盘连续两天上涨后，投资者心态有些犹豫，大盘今日顺势出现技术性调整，但基建、建材等周期股表现仍相对坚挺。

沪综指.SSEC收报2,862.893点，微跌4.445点或0.16%。上证A股今日成交2,289亿元人民币，上日为2,249亿元。

“市场有些犹豫，不过反弹之势仍在延续，短期还可看高一线。”东北证券分析师沈正阳指出。

对于周期股的持续走强，他分析道，近期国内流动性宽裕，1月新增信贷创出历史新高，传统制造业的优质公司既享受供给侧改革的利好，国家在基建等领域的大举投资亦会提振这些公司的业务。而今日公布的PPI数据在预期之中，并未对周期股及大盘产生大影响。