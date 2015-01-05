今年A股融资或会创天量 有足够的资金供给支持--中金

路透上海1月5日 - 中国知名投行中金公司最新报告预计，如果2015年注册制改革，或新股发行加速，估计A股新股发行融资额可达到3,500亿元人民币，考虑再融资也有一定的增长，A股市场融资额将过万亿，超过历史最高的2010年。

2014年，A股市场融资额达7,400亿元。报告指出，通过测算，2015年股市增量资金来源充足，包括居民收入配置变化、融资余额扩张、社保资金、海外资金等，所以即使融资规模可能上万亿元，今年也有足够的资金供给。

以上是报告摘要：

股市融资有多少？

2015年，如果注册制改革，或新股发行加速，估计新股发行融资额可达到3500亿，考虑再融资也有一定的增长，A股市场融资额将过万亿，超过历史最高的2010年。如果大型IPO出炉，乐观情形下融资额可达1.5~2万亿，或将首次超越美国成为全球第一。通过测算，我们认为2015年股市增量资金来源充足，即使融资上万亿，也有足够的资金供给。

新增资金从哪儿来？

受益于居民收入配置变化，融资融券的发展，养老金并轨落定，社保基金管理制度改革，以及市场逐渐放开引入海外资金等等，估计2015年A股市场新增资金供给能达到2.8万亿，乐观情形下能到4.6万亿。

居民收入分配：1.8~3.6万亿。如果2015年保持近年来的居民可支配收入增长水平和消费占比，储蓄意愿不会大幅提升，购房支出保持平稳，这种情形下，流入股市及其他投资品的资金有望达到3.6万亿。以2014年的分配情况，约一半流入股市，那么这部分的贡献可达1.8万亿。

融资余额扩张：4000亿。从可融资融券标的流通市值的25%限制、保证金限制、以及券商财务杠杆约束三方面测算，目前融资额上限尚不具备约束力。估计2015年融资余额有望达到1.4万亿，还有4000亿的提升空间。

养老“双轨制”并轨：2900亿。养老“双轨制”改革终于破冰，初步估算，养老金并轨需要补缴3.8万亿的成本，若分10年补齐，每年可以有1500亿投资股市。改革后，机关事业单位就业人员的养老保险制度将向企业看齐，年缴养老保险投资股市资金可到1400亿。

社会保险基金管理机制改革：2000亿。为了地方养老保险基金保值增值，预计将有更多省市加入广东的行列。如果以广东为例，其他五个城镇基本养老保险累计结余超过1500亿的省市均委托全国社保基金会管理1000亿基金，可以投资股市的资金或能达2000亿。

海外资金流入：至少1000亿。截至2014年底沪股通剩余额度2300亿，QFII与RQFII逐渐扩容，目前两项机制下总额度已经达到7000亿，综合考虑以上两方面，保守估计增量资金1000亿。

恢复A股市场投融资功能意义重大

2014年A股市场暴涨53%，但这样的牛市行情还没有对实体经济的发展起到应有的贡献。由于新股发行受限，非金融企业境内股票融资仅占社会融资总额的2.5%，大量国内优秀企业走上了海外上市之路。市场资金供给如此充裕，A股市场的融资功能却处在半关闭的状态，未能起到对实体经济的正面作用。

恢复股市的融资功能，有助于降低企业高企的杠杆率，提振企业投资；也有助于抑制股价虚高，尤其是炒小、炒新的行为；投资者也能享受企业成长的红利。股市的投融资功能都发挥作用，实现动态平衡，A股市场才能步入健康有序的发展轨道。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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