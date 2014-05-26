基本面和股市供求改善 转债有望继续反弹--中信证券

南方航空订购20架A350-900飞机 总目录价近60亿美元
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京5月26日 - 中国中信证券最新发布的可转债市场周报认为，汇丰PMI回升、IPO节奏放缓，经济基本面和股市供求预期已有改善，转债市场预期将较此前更为积极，但不大可能出现大级别反弹，机会更多在于短期博弈反弹和埋伏降准利好，长期投资价值仍不如纯债。
因此，建议投资者中配或超配转债，并做好及时减持的准备。个券方面，建议重点选择工行、中行、平安、石化、隧道等有望受益降准或国企改革题材转债，以及新上市的齐翔转债。
**IPO家数低于预期催生创业板大反弹，转债指数微涨**
上周证监会宣布年内IPO约100家且按月均匀分布，低于400-500家的市场预期，A股随后开始反弹，成长股大涨。
全周来看，沪深300、中小板指和创业板指涨跌幅分别为+0.1%、+1.9%和+5.7%。转债市场微涨0.2%，东华（+10.9%）等小盘转债领涨，偏债型转债窄幅震荡，估值变化不大。
**A股房地产板块和创业板有望继续反弹**
股市方面，①5月份汇丰PMI初值49.7%好于预期，地方房地产限购政策松动，市场对经济增长的悲观预期将得到一定修复，估值低位的房地产板块有望迎来反弹。
②当前创业板整体PE估值为56倍，低于2013年末的70倍估值，高于2012年30-40倍的估值。
在当前经济转型期，股市投资者将偏好于新兴成长股，IPO节奏的放缓有望推动创业板的反弹向纵深发展，从首先上涨的TMT板块，轮动至环保、医药等新兴成长板块。
债市方面，李总理“适时适度预调微调”政策工具的讲话并不代表降准在即，但在较为宽松的资金面预期支撑下，利率债和中高等级信用债收益率仍将获得支撑。
**转债投资策略**
汇丰PMI回升、IPO节奏放缓之后，经济基本面和股市供求预期已有改善，转债市场的预期也将较此前更为积极。
当前，转债大级别反弹出现的可能性不大，机会更多地在于短期博弈反弹和埋伏降准利好，长期投资价值仍然不如纯债。
因此，建议投资者中配或超配转债，并做好及时减持的准备。个券方面，建议重点选择工行、中行、平安、石化、隧道等有望受益降准或国企改革题材转债，以及新上市的齐翔转债。
**银行转债：关注两方面利好**
其一，如果降准实施，将改善业绩预期，迎来估值修复。
其二，银行优先股预计最快于三季度发行，股息率在7%-8%的可能性较大，当前四大行、交行、浦发银行的普通股股息率为6.8%-7.5%，优先股相比普通股吸引力不明显。
从保障顺利发行的角度，不排除在三季度出现“银行普通股上涨—普通股股息率下降—优先股吸引力提升”的现象，类似于2010年商业银行配股前股价持续上涨的现象不排除再现。
**齐翔转债：公司业绩增长确定，建议逢低建仓**
①4月以来主要产品甲乙酮价格回升逾10%。
②4月份顺酐项目满产满销。
③异辛烷项目预计将提早至6月投产，业绩有望快速增长（行研预测2014/15年业绩0.89/1.38元，对应PE为16/10倍）。
建议转债投资者在齐翔转债上市初期流动性尚好时搜集筹码，在105元以内逢低建仓。 (完)
(整理 钟华; 审校 张喜良)
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