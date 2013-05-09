沪综指小幅收跌终结四连涨

人民币收跌至两周新低 习特会前市场谨慎趋势性走势难现
路透北京/上海4月5日 - 人民币兑美元即期周三收贬至两周新低，为连续第五日下跌，实际有效波动相对狭窄。交易员称，中美元首会晤在即，自营机构操作明显谨慎，实需客盘逢低购汇，但对市场压力并不大，短期汇价料难现趋势性走势，呈区间波动走势。
路透上海5月9日 - 中国股市沪综指周四小幅收跌，终结此前连续四日涨势。今日公布的PPI同比跌幅进一步扩大，显国内需求仍弱，令市场对经济基本面的判断更趋悲观，能源地产等板块跌幅居前；料后市大盘仍不脱弱势震荡行情。
沪综指.SSEC收报2,232.971点，跌13.329点或0.59%。上海A股今日成交额为910亿元人民币，昨日为812亿元。
“今天的数据显示基本面还是较弱，大盘受到了影响吧。”日信证券高级策略研究员付豪杰认为。
他并指出，近期创业板走势明显强于主板，因主板公司多处周期性行业，与较弱的基本面表现相似，创业板高成长性抗周期的中小企业较多，表现相对就会更好，但近期涨幅已不小，短期调整估计在所难免。
深市创业板综指.CHINEXTC收涨1.17%，继续跑赢深圳综指.SZSC当日0.237%的涨幅。
中国国家统计局周四公布，4月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.4%，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.6%，创下六个月最大降幅，此前路透调查中值分别为上升2.3%和下降2.3%。
沪深300指数.CSI300收跌0.59%，报2,527.794点。沪深300指数期货主力5月合约尾盘报2,526.2点，跌0.38%，成交623,776手。（完）
(发稿 徐永; 审校 张喜良)
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