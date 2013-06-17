沪综指震荡收跌 金融地产持续低迷

路透北京6月17日 - 中国股市沪综指周一震荡收跌，金融地产等蓝筹股走势持续低迷。分析师指出，近期流动性紧张和经济数据不理想等利空因素尚未消除，预计将继续制约大盘表现，短线超跌反弹后走势将仍欠明朗。

沪综指.SSEC收报2,156.215点，跌5.827点或0.27%；上周该股指累计下跌2.21%。上海A股今日成交额为683亿元人民币，上周五为686亿元。

“市场整体环境不是特别理想，预期美国QE3退出越来越临近，资本市场资金流出将是趋势性的，后续还要看央行是否有对冲举措。”华西证券分析师毛胜指出。

他并认为，虽然上周超跌后市场有反弹需求，然而上缴税款、趋势性的外汇占款减少等因素将制约市场短期表现。而未来几周，则可能还需要观察资金流动性及下一步的经济状况。

近日中央汇金投资公司增持光大银行(601818.SS)和新华保险(601336.SS)(1336.HK)A股股份，且短期拆借利率回落等因素对市场影响有限。虽然今日创业板大涨，但地产金融等蓝筹则持续低迷，上证金融地产行业指数.SSEFN收跌0.59%。

沪深300指数.CSI300收跌0.54%，报2,403.839点。沪深300指数期货主力6月合约尾盘报2,396.2点，跌0.17%，成交503,157手。(完)

(发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。