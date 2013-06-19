沪综指收跌至逾半年新低

紫光集团获国开行1,000亿元融资 国家产业基金有意投资500亿
路透上海3月28日 - 近期在全球半导体领域深入布局的中国紫光集团周二与国家开发银行、国家集成电路产业投资基金管理人华芯投资分别签署协议，在“十三五”（2016-2020年）期间，两家金融机构将给予紫光集团共计1,500亿元人民币的投融资支持。
路透北京6月19日 - 中国股市沪综指周三收跌至逾半年新低，受IPO将重启及地产调控等利空拖累。有消息称新股IPO最快将于7月重启，同时房产税可能扩围的消息打压地产板块，短期市场资金面持续紧张亦令大盘趋弱。分析人士预计，短线股指料将延续弱势。
沪综指.SSEC收报2,143.454点，跌15.837点或0.73%。此前最低收盘点位为去年12月13日的2,061.48点；上海A股今日成交额为669亿元人民币，上日为635亿元。
“趋势上还是调整趋势，现在没有新的变量和利好预期，所以这种滚石下山的行情还是会延续。市场对新股（发行）有些担心，另外也跟房地产调控有关。”申银万国资深分析师钱启敏称。
他并预计，目前股指在2,130点会反复一下，仍有一定支撑，再往下看则是2,100点，建议谨慎控制仓位。
今日房地产股跌幅居前，沪市地产类指数.SSEP收跌1.21%。中国证券报周三引述权威人士称，近期北京、深圳、南京和杭州等多地房产税试点方案已上报，多数方案已接近“最终版本”。房产税试点可能在近期扩围。
两位消息人士透露，中国证监会周二已召开新股发行体制培训会，会上要求券商7月底做好IPO准备，参会人士普遍预期新股IPO最快将于7月重启，股市IPO第一单或为瑞银证券承销的贵人鸟。
另外，面对紧绷多日的银行间资金面困境，中国人民银行公开市场周二虽继续暂停正回购操作，但三个月期央票重新露脸，尽管规模单薄仅20亿元人民币，但业内人士表示，这是央行向市场明确表达其收紧流动性之心。
沪深300指数.CSI300收跌0.74%，报2,400.765点。沪深300指数期货主力6月合约尾盘报2,392.8点，跌0.5%，成交392,705手。(完)
(发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进)
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路透上海3月28日 - 近期在全球半导体领域深入布局的中国紫光集团周二与国家开发银行、国家集成电路产业投资基金管理人华芯投资分别签署协议，在“十三五”（2016-2020年）期间，两家金融机构将给予紫光集团共计1,500亿元人民币的投融资支持。
路透上海3月28日 - 中国股市沪综指周二连续第二日收跌。分析师指出，昨日大盘冲高乏力，市场人气趋于谨慎，而且热门板块轮动过快，令投资者无所适从，大盘今日继续窄幅整理，交投进一步萎缩。
其中一位消息人士说，持有福布斯传媒(Forbes Media)95%股权的香港财团--本汇鲸媒体投资有限公司(Integrated Whale Media Investments,IWM)也在与另一家中国媒体公司进行洽谈，同时还在为其对福布斯的多数或全部持股寻找更多潜在买家。因商谈需要保密，这位消息人士不愿透露身份。