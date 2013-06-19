沪综指收跌至逾半年新低

路透北京6月19日 - 中国股市沪综指周三收跌至逾半年新低，受IPO将重启及地产调控等利空拖累。有消息称新股IPO最快将于7月重启，同时房产税可能扩围的消息打压地产板块，短期市场资金面持续紧张亦令大盘趋弱。分析人士预计，短线股指料将延续弱势。

沪综指.SSEC收报2,143.454点，跌15.837点或0.73%。此前最低收盘点位为去年12月13日的2,061.48点；上海A股今日成交额为669亿元人民币，上日为635亿元。

“趋势上还是调整趋势，现在没有新的变量和利好预期，所以这种滚石下山的行情还是会延续。市场对新股（发行）有些担心，另外也跟房地产调控有关。”申银万国资深分析师钱启敏称。

他并预计，目前股指在2,130点会反复一下，仍有一定支撑，再往下看则是2,100点，建议谨慎控制仓位。

今日房地产股跌幅居前，沪市地产类指数.SSEP收跌1.21%。中国证券报周三引述权威人士称，近期北京、深圳、南京和杭州等多地房产税试点方案已上报，多数方案已接近“最终版本”。房产税试点可能在近期扩围。

两位消息人士透露，中国证监会周二已召开新股发行体制培训会，会上要求券商7月底做好IPO准备，参会人士普遍预期新股IPO最快将于7月重启，股市IPO第一单或为瑞银证券承销的贵人鸟。

另外，面对紧绷多日的银行间资金面困境，中国人民银行公开市场周二虽继续暂停正回购操作，但三个月期央票重新露脸，尽管规模单薄仅20亿元人民币，但业内人士表示，这是央行向市场明确表达其收紧流动性之心。

沪深300指数.CSI300收跌0.74%，报2,400.765点。沪深300指数期货主力6月合约尾盘报2,392.8点，跌0.5%，成交392,705手。(完)

(发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进)

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