沪综指受经济数据疲弱拖累收跌

路透北京9月11日 - 中国股市沪综指周四震荡收跌。今日早盘股指创出本轮行情新高后，午后出现跳水，成交额创三年半新高。分析师指出，今日公布的经济数据显示国内宏观经济仍疲弱，且美联储加息预期提升，加剧市场调整压力，料后市大盘将进入调整过程。

沪综指.SSEC收报2,311.679点，跌6.626点或0.29%，上证A股今日成交1,969亿元人民币，上日为1,632亿元，此前成交金额高点为2011年3月29日1,989亿元。

”9月份至今持续上涨以后也缺乏技术性的调整过程，再加上经济和流动性双重的压制，所以整个市场我觉得是会进入到一个调整的过程。”中银国际证券策略分析师周荣华表示。

他指出，经济数据验证了经济复苏告一段落，宏观经济再度进入回落过程，经济疲弱给股市带来一定的压力。

中国8月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅较上月回落并创四个月最低，主因翘尾因素减弱；而当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比跌幅创三个月最大，且环比连续八个月负增长，暗示产能过剩仍是当前经济面临的突出矛盾。

周荣华并指出，央行打破此前资金净投放的格局，资金价格近日也出现小幅回升，预示此前支撑股市上涨的流动性宽松的环境也正在发生改变，资金面有收紧的预期存在。8月份M2数据显示国内货币的投放开始减少，基于沪港通预期的外资流入近日也出现放缓。

面对中国经济复苏动能减弱，总理本周两度强调经济不会硬着陆，并坚持定向调控的政策方向，中国央行在公开市场亦延续稳定操作，因到期投放量较小，本周小幅净回笼，结束了此前连续四周净投放。

沪深300指数.CSI300收报2,423.454点，跌0.37%；沪深300指数期货主力9月合约CIFU4尾盘报2,433.4点，跌0.72%，成交1,012,834手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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