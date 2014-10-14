沪综指连三日收跌 外围市场持续走弱对A股施压

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透北京10月14日 - 中国股市沪综指周二连续第三日收跌。分析师指出，今日虽然央行公开市场正回购利率年内第三降，政策宽松力度超预期，但外围市场近期持续走弱对A股形成一定压制；昨日反弹的地产和煤炭股也未能维持强势，市场缺乏进一步做多动能，但料后市调整幅度有限。
沪综指.SSEC收报2,359.475点，跌6.534点或0.28%；上证A股今日成交1,700亿元人民币，上日为1,752亿元。
“这两天没有什么刺激市场上涨的因素，那外围市场本身也不太好，加上它本身也有调整的需要，可能也就调整一下吧。”信达证券策略分析师胡佳妮称。
她指出，本轮行情以来大盘已有接近20%的涨幅，四季度经济难以持续上行的预期，将制约股市续涨空间。而近期出台的煤炭与房地产行业政策，短期效果较明显，但中期还不足以支持板块持续走强。
美国股市周一下挫超过1%，标普500指数收位低于一关键技术支持水平，能源股和航空股走低，令股市尾盘被抛售。
中国央行宽松政策继续加码，一个月内公开市场正回购利率再度下调，亦是年内第三降。市场人士表示，虽然此举表明央行继续降低融资成本的意图未改，延续了此前宽松基调，但此时价格调低，却令现券市场收益率及利率互换IRS应声走低。
沪深300指数.CSI300收报2,446.562点，跌0.34%；沪深300指数期货主力10月合约CIFV4尾盘报2,438.6点，跌0.49%，成交699,143手。（完）
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
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