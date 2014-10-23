沪综指收跌1% 再创一个月新低

中国力度空前的金融整肃并非空穴来风 目前是整顿改革好时机--新华
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透上海10月23日 - 中国股市沪综指周四收跌1%，连续第三日刷新一个月收盘低点纪录。分析师指出，尽管汇丰PMI初值微升，但不足以扭转市场短期偏弱的趋势，而且中小盘股继续回调亦引发融资盘止损，短线大盘料仍有调整压力。
沪综指.SSEC收报2,302.418点，跌24.135点或1.04%，此前收盘低点为9月22日的2,289.87点；上证A股今日成交1,404亿元人民币，上日为1,384亿元。
“近日连续调整使得筹码松动，创业板持续回调使得部分融资盘平仓，大盘今天走势相当弱。”山西证券分析师杜亮表示，从技术上看，大盘今日跌破近期上升通道的下档支撑2,310点，显示股指未来还有调整压力。
他说，近期外盘出现较大动荡，而且A股公司三季报进入密集公布期，沪港通启动或会推迟，这都使得A股面临的不确定因素增多，部分投资者获利了结，大盘顺势进入震荡期。
就业和库存指数有所改善，推动汇丰中国10月制造业PMI(采购经理人指数)初值小幅升至三个月高点。但内外需显露放缓迹象，且投入和产出价格进一步回落，均表明经济下行压力犹存，要求政策面宽松以稳增长。
沪深300指数.CSI300收报2,395.936点，跌0.94%；沪深300指数期货主力11月合约CIFX4尾盘报2,404点，跌1.08%，成交786,177手。（完）
(发稿 林琦；审校 张喜良)
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