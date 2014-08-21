沪综指续收跌 PMI数据令经济复苏信心出现波折

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透上海8月21日 - 中国股市沪综指周四继续小幅收跌。分析师指出，今日汇丰公布的8月中国制造业PMI初值数据较弱，令投资者对中国经济复苏的信心出现波折，再加上前两天大盘出现上攻乏力迹象，股指今日顺势回调。
沪综指.SSEC收报2,230.458点，跌9.753点或0.44%，昨日曾创下逾八个月来的盘中新高；上证A股今日成交1,406亿元人民币，上日为1,394亿元。
“今日的走势跟数据有关，大家担心经济复苏不确定，毕竟本轮行情启动，经济复苏是一个重要条件。”华泰证券分析师周林表示。
他并预计，大盘短期的回调幅度应有限，这波反弹行情还未结束。
受产出和新订单分项指数下滑的拖累，汇丰8月中国制造业采购经理人指数(PMI)初值录得三个月低点，暗示经济成长动能再度放缓，未来政策支持仍不可少。
沪深300指数.CSI300收报2,354.244点，跌0.5%；沪深300指数期货主力9月合约CIFU4尾盘报2,356.4点，跌0.4%，成交662,751手。（完）
(发稿 林琦；审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透香港4月28日 - 中国民营投资公司--中国民生投资有限公司周五称，在香港发起成立规模为150亿美元的“一带一路”海外投资基金，目前已获得10多间机构参与。
路透香港4月28日 - 中国鞋履零售商--百丽国际周五宣布，私募基金高瓴资本及鼎晖投资牵头的财团提出现金要约并私有化公司的建议，每股收购价6.3港元；该交易对百丽国际估值约为68亿美元（约531亿港元）。