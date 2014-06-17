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中国财经 | 2014年 6月 17日 星期二 15:15 BJT

沪综指收创近一个月最大单日跌幅

路透北京6月17日 - 中国股市沪综指周二收挫0.9%，创近一个月最大单日跌幅。分析师指出，IPO重启后的首批新股申购明日正式开始，今日市场整体交易情绪趋谨慎，部分资金套现准备参与新股申购，对场内资金产生一定分流效应；加之市场连涨后有技术性调整需求，引发大盘震荡回落。

沪综指.SSEC收报2,066.698点，跌19.285点或0.92%，此前最大单日跌幅为5月19日的1.05%；上证A股今日成交额708亿元人民币，上交易日为799亿元。

“我觉得最主要的就IPO重启了，IPO重启之前可能市场略有谨慎。”信达证券策略分析师艾宜表示，市场在前期连续上涨之后出现技术性调整较为合理，IPO重启成为引发今日技术性调整的诱因。

根据发行日程安排，本周将有七只新股发行，其中四只集中在周三亮相。

沪深300指数.CSI300收报2,169.674点，跌1.01%；沪深300指数期货主力7月合约CIFN4尾盘报2,167.8点，跌0.81%，成交90,976手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

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