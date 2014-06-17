沪综指收创近一个月最大单日跌幅

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京6月17日 - 中国股市沪综指周二收挫0.9%，创近一个月最大单日跌幅。分析师指出，IPO重启后的首批新股申购明日正式开始，今日市场整体交易情绪趋谨慎，部分资金套现准备参与新股申购，对场内资金产生一定分流效应；加之市场连涨后有技术性调整需求，引发大盘震荡回落。
沪综指.SSEC收报2,066.698点，跌19.285点或0.92%，此前最大单日跌幅为5月19日的1.05%；上证A股今日成交额708亿元人民币，上交易日为799亿元。
“我觉得最主要的就IPO重启了，IPO重启之前可能市场略有谨慎。”信达证券策略分析师艾宜表示，市场在前期连续上涨之后出现技术性调整较为合理，IPO重启成为引发今日技术性调整的诱因。
根据发行日程安排，本周将有七只新股发行，其中四只集中在周三亮相。
沪深300指数.CSI300收报2,169.674点，跌1.01%；沪深300指数期货主力7月合约CIFN4尾盘报2,167.8点，跌0.81%，成交90,976手。（完）
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
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路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。