沪综指微收跌结束四连涨 银行股偏弱令大盘升势暂歇

路透上海4月6日 - 中国股市沪综指周三收盘微跌。分析师指出，在大盘连涨四天后，不少投资者有一些犹豫，跟涨气氛不浓，再加上对大盘权重影响较大的银行股走势偏弱，股指今日维持窄幅整理走势。

沪综指.SSEC收报3,050.592点，跌2.473点或0.08%；上证A股今日成交2,538亿元人民币，较上日的2,752亿元下降。

“银行股走得偏弱，制约了大盘的上升空间，还好石化股上涨作了一些对冲，今天大盘上下震荡空间较小。”华泰证券首席策略分析师薛鹤翔表示。

他说，目前不少投资者对大盘后市走势的信心并不坚定，在沪综指昨日脱离近期盘整中枢3,000点并大幅上扬后，有些犹豫，大盘需要就地休整和巩固。

上证银行股指数收跌0.91%，而权重股中国石化(600028.SS)收升2.05%。

瑞银证券中国首席策略分析师高挺在其最新报告指出，中国前两月的工业企业利润及3月PMI数据的回升，预示一季度A股非金融企业的盈利增速可能改善；而且近两周外资对A股的观点亦有所改善，这对A股市场均构成利多支持。

沪深300指数.CSI300收报3,257.528点，跌0.21%；沪深300指数期货主力4月合约收盘报3,239.4点，跌0.13%，成交14,521手。130亿元额度的沪股通净卖出1.2亿元。（完）