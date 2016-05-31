焦点：中国股指期货贴水意外收窄 对冲基金期待“限空令”松绑

路透上海5月31日（作者 林琦） - 自中国去年中股灾以来，国内对冲基金们一直是处境尴尬，“限空令”令期指贴水严重，既定中性量化投资策略已无法实现。不过近日期指贴水逐步缩窄，业内开始猜测未来期指的政策面是否有变？

有业内人士表示，在MSCI明晟近期即将评审是否将A股纳入国际指数之际，海外对于国内股市风险对冲工具操作能否正常化较为关注，不排除“限空令”会取消或放宽的可能性。

“自上周开始，期指与现货的贴水一直在缩窄，昨天和今天更是加快，像我们这种持市场中性策略的都很迷茫，希望政策尽快明确吧。”鸣石投资副总经理房明表示。

坚守学术派理念的对冲基金鸣石投资，创立初衷就是期望以适合中国市场的量化投资方法，为国内投资者寻找稳健的投资收益。但自去年中开始，其原有的中性阿尔法策略的收益甚至比不过银行理财产品的投资回报。

据房明介绍，国内沪深300期指与现货的年化贴水去年一度超过20%，今年初也达到百分之十几，但今天其贴水已缩窄至3%上下；沪深500期指与现货的年化贴水也从年初的近30%缩窄至10-15%之间。

中性阿尔法策略，简单而言就是买入有望取得超额收益的个股，做空相应期指，而且做多做空规模相匹配，从而实现回避系统性风险的目的。而期指贴水，将会吞蚀现货的部分回报，使对冲基金的预期收益率无法实现。

去年中A股市场股灾期间，监管层出台限制期指做空的措施，中金所去年9月发布新规，沪深300、上证50和中证500三大期指合约单个产品、单日开仓交易量超过10手，即构成“日内开仓交易量较大”的异常交易行为，套期保值除外。这样一来，场内投机盘大幅减少，机构套保大单找不到对手盘，只能降低价位才能成交，这是目前期指贴水现象的主要原因。

浙江安诚数盈投资管理有限公司董事长毛煜春回忆道，“2012年到15年7、8月份之前吧，做传统的阿尔法，买一篮子股票，做空股指期货，是最黄金的时期。...之后，市场从正基差到负基差，非常负，那么对于传统的阿尔法根本不可能生存。”

**取消限空令的呼声渐增**

去年出台的“限空令”可以理解为权宜之计，减缓市场下跌动能。随着近期中国股市逐渐持稳，“限空令”何时取消成为大多对冲基金经理心中的谜团。不过MSCI年度评审的临近，让人看到一些希望。

上海一对冲基金公司人士表示，中国股市正试图进一步国际化，希望吸引更多投资者，这需要增加股市透明度。但有着“限空令”的存在，就算中国A股纳入MSCI指数，国际投资者也不敢进入A股市场。

MSCI明晟公司6月中旬将启动年度评审，讨论是否将A股纳入MSCI国际指数。此前两年MSCI评审通关失败，主要是海外对A股市场存在较多疑虑，例如QFII等投资额度的分配、资本汇入汇出的方便性、QFII为客户代持证券的法律地位不明确等。中国监管当局近阶段已针对性地出台一些规定，减缓海外疑虑，使得A股冲关MSCI成功的概率明显上升。

美国弗吉尼亚大学金融学教授罗伯特.韦伯表示，“你需要市场正常运作，你不应该去过度地限制股指期货，或做空能力，因为你希望价格既反应好消息，也反应坏消息。”

他说，“当你试图去限制一个市场，你得到的价格是扭曲的。而一个经济体的目的，是让价格作为准确的信号，来优化配置资源。”

罗伯特.韦伯曾经是芝加哥商业交易所场内交易员，并为该所设计新型金融期货和期权合约，近期他出版了《交易真规则》一书。

私募基金莫道投资董事长莫泰山近日亦建言，在加强监管的同时，应尽快解除对股指期货的投资限制，站在引入长期投资资金的高度，对长期稳健投资于资本市场的量化对冲基金，给予政策的正向激励。

他估算，如果政策能够得以松绑，预计现有量化对冲产品的“复活”能够为市场带来2,000-3,000亿元的资金规模。与此同时，在当下市场环境下，大量资金面临投资压力，收益稳健的量化对冲基金吸引力凸显，除了现有产品之外，短期还可以再吸引2,000-3,000亿的资金。长期而言，预计能有1万亿元左右资金流入。（完）