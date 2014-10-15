沪综指收涨结束三连跌 低通胀推升政策宽松预期

路透北京10月15日 - 中国股市沪综指周三收涨，结束连三日跌势。分析师指出，今日数据显示中国经济仍存下行压力，但低通胀为政策宽松留出空间的预期依然推升大盘反弹，医药板块领涨。不过目前市场仍存在一定分歧，经济疲弱对市场压力较为明显。

沪综指.SSEC收报2,373.670点，涨14.195点或0.60%；上证A股今日成交1,716亿元人民币，上日为1,700亿元。

“毕竟数据还是比较弱，CPI(涨幅)跌至1时代，可能后边的政策放松空间还是有，但是我觉得力度比较大的放松短期还是不太会出现，市场有这个预期。”国都证券策略分析师肖世俊称。

湘财证券策略分析师朱礼旭认为，今年宽松货币政策的基础是年内CPI水平较低，但目前CPI环比增速较快，加之年底的翘尾因素，可能将对明年的货币政策宽松的基础产生影响。PPI降幅扩大反映经济依然疲软，前期出台的利好政策对刺激经济复苏的效果不明显，市场悲观情绪渐浓。

中国9月CPI涨幅重返“1时代”并创逾四年半低点，再加上PPI同比和环比跌幅均进一步扩大，凸显实体经济层面需求不足，经济仍面临下行压力。分析人士认为，未来通胀仍将低位运行，为政策面持续宽松以稳增长提供空间。

朱礼旭并指出，医药板块受埃博拉疫情的影响，近期有望成为市场主要的主题投资机会品种。

世界卫生组织(WHO)周二称，埃博拉死亡病例升至4,447人，共8,914例感染，预料本周将突破9,000例。

沪深300指数.CSI300收报2,463.874点，涨0.71%；沪深300指数期货主力10月合约CIFV4尾盘报2,456.6点，涨0.85%，成交741,702手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

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