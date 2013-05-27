沪综指收市小涨 延续技术性调整

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--4月5日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.34%，高于上交易日收盘的18.05%。
路透上海5月27日 - 中国股市沪综指周一收市小涨。分析师指出，在上周股指出现冲高回落的调整走势后，今日大盘继续技术性调整态势，上涨乏力，下跌亦缺乏足够做空力量。盘中个股表现较活跃，券商股等走势相对略强。
沪综指.SSEC收报2,293.077点，涨4.544点或0.20%，大盘全日波动仅17.767点，波幅为0.78%；上海A股今日成交额为997亿元人民币，上日为918亿元。
“今天横盘震荡在我的意料之中，技术性调整还未结束，...不过我也没看到多少下跌理由，回调倒是买入机会。”长江证券分析师宋中庆指出。
他认为，近期一些利好效应正在慢慢释放，给大盘一定的支撑力量，例如相当多中小板和创业板个股的赚钱效应吸引了不少场外资金入场，证监会对信息披露造假公司的严厉处罚提振市场信心，证监会对拟上市公司财务信息从严审查使得新股发行重启时间或会延迟至第三季度。
从技术指标看,沪综指日K线图显示,多空已在2,280点附近达成均衡，股指料等待外围形势趋稳后结束调整并再度上行。
沪深300指数.CSI300收升0.09%，报2,599.587点。沪深300指数期货主力6月合约尾盘报2,577.6点，跌0.44%，成交612,726手。(完)
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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