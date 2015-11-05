中国九鼎投资旗下新三板公司优博创拟定增 募资至多300亿

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海11月5日 - 挂牌全国中小企业股转系统（新三板）的中国知名私募股权基金（PE）公司--北京同创九鼎投资管理股份有限公司再度计划大手笔融资。九鼎投资旗下新三板控股子公司优博创日前公告称，拟定增融资至多300亿元人民币，但并未明确募资投向。
优博创的公告指出，本次拟定向发行股票，认购对象可以现金或资产等方式进行认购；发行完成后,将有效补充公司运营资金，扩大公司资产规模和业务范围。该事项尚处于筹划阶段。
公司并表示，将依托股东和管理团队历史积累的资产管理经验和资源，聚焦于不良资产收购和处置、债权及夹层产品投资、互联网金融和母基金等业务领域。
而本周稍早九鼎投资刚刚宣布完成了100亿元的定增计划。
上海证券报周四引述一位接近九鼎投资的人士透露，优博创的本次融资应是九鼎系在资本市场整体布局的重要一步，“九鼎系之前已经收购了一批不良资产，还有九信金融、借贷宝几个互联网金融平台，这次融资中提到给优博创的定位应该与上述资产的资本市场套现有关。”
资料显示，优博创原为四川一家通讯设备制造企业，今年8月宣布拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司入股，后者以45.95%的持股比例成为第一大股东。而拉萨昆吾九鼎为九鼎投资的全资控股公司。(完)
(发稿 边竞; 审校 曾祥进)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。