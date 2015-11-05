中国九鼎投资旗下新三板公司优博创拟定增 募资至多300亿

路透上海11月5日 - 挂牌全国中小企业股转系统（新三板）的中国知名私募股权基金（PE）公司--北京同创九鼎投资管理股份有限公司再度计划大手笔融资。九鼎投资旗下新三板控股子公司优博创日前公告称，拟定增融资至多300亿元人民币，但并未明确募资投向。

优博创的公告指出，本次拟定向发行股票，认购对象可以现金或资产等方式进行认购；发行完成后,将有效补充公司运营资金，扩大公司资产规模和业务范围。该事项尚处于筹划阶段。

公司并表示，将依托股东和管理团队历史积累的资产管理经验和资源，聚焦于不良资产收购和处置、债权及夹层产品投资、互联网金融和母基金等业务领域。

而本周稍早九鼎投资刚刚宣布完成了100亿元的定增计划。

上海证券报周四引述一位接近九鼎投资的人士透露，优博创的本次融资应是九鼎系在资本市场整体布局的重要一步，“九鼎系之前已经收购了一批不良资产，还有九信金融、借贷宝几个互联网金融平台，这次融资中提到给优博创的定位应该与上述资产的资本市场套现有关。”

资料显示，优博创原为四川一家通讯设备制造企业，今年8月宣布拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司入股，后者以45.95%的持股比例成为第一大股东。而拉萨昆吾九鼎为九鼎投资的全资控股公司。(完)