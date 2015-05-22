沪深两融余额突破2万亿元 金融股继续排名前列

习近平要求将改善供给侧结构作主攻方向 推动经济向高质量发展
路透北京1月23日 - 中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透上海5月22日 - 中国股市融资融券余额再创新高，截至周四，沪深交易所融资融券余额突破了2万亿元人民币，排名前列的继续为金融股，其中中国平安(601318.SS)融资余额已经达到486亿元，排名第一。
数据显示，截至周四，上交所融资融券余额为1.33万亿元，深交所融资融券余额为6,984亿元，合计超过了2万亿元大关。以沪深综流通市值48万亿元来简单测算，两融交易占流通市值的比例已经超过了4%。
个股明细方面，以融资余额来看，排名前列的还有中信证券(600030.SS)407亿、海通证券(600837.SS)220亿元，均为金融股。
中国证券市场两融业务在2013年底，融资融券余额为3,465.47亿元。此后在2014年底突破万亿大关，今年则只用了不到5个月就突破了2亿大关，伴随着规模突飞猛进，监管层也多次警示融资融券业务风险，银行体系并多次检查两融非标业务。(完)
(发稿 徐永; 审校 杨淑祯)
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