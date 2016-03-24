平安证券等券商陆续恢复融券业务 但规模仍难做大

路透上海3月24日 - 时隔半年后，中国券商融券业务开始回归。继方正证券(601901.SS)和中泰证券之后，中国平安(601318.SS)(2318.HK)旗下平安证券宣布，将自周四起恢复融券业务。不过业内人士相信，即使券商大面积恢复融券业务，但受制于出借券种，融券业务规模仍难做大。

去年6月中起，中国A股出现“股灾”，8月沪深证交所修改融券业务规则，包括将融券操作由T+0改为T+1，国内券商基本暂停了融券业务，正式理由是为配合规则修改和调整融资交易系统，其实业内普遍认为此举是为了减轻股市抛售压力。

另据证券时报周四报道，西南证券(600369.SS)、东方证券(600958.SS)和兴业证券(601377.SS)等35家券商通道，在2月出现了融券卖出。调查并显示，国信证券(002736.SZ)、招商证券(600999.SS)、国泰君安(601211.SS)、华泰证券(601688.SS)、银河证券(6881.HK)尚未恢复融券业务。

报道称，在众多已恢复融券业务的大型券商中，有些基本无法融到券，交易规模仅为千万级别。比较普遍的情况是，尽管每日公布的券种不同，但规模和种类大同小异，要么是停牌的股票，要么是一手、两手尚在交易的券种，券种通常不超过五只。

在指数高位震荡的去年5、6月份，融资融券余额一度超过2万亿元人民币，融券余额也从未超过百亿。由于指数已大幅回落，且目前市场存量资金有限，即便恢复融券业务，规模也很难回到高位。数据显示，目前沪深融券规模仅略超20亿元。

去年8月之前，对于融资融券标的证券，投资者可以在同一交易日内，通过买入标的证券及融券卖出同一标的证券，并使用当日买入的证券偿还当日融券负债，以较低成本变相实现日内多次回转交易。但在去年8月，沪深交易所对融券业务采取了新的规定：投资者在融券卖出后，需从次一交易日起方可偿还相关融券负债。

证券时报报道并引述市场人士观点称，目前外界对融券业务的误解仍然很多，比如融券会有较强的助跌作用，会使得投资者追涨杀跌。实际上，按照中国的融资融券制度，融券业务只能追涨，不能杀跌。

根据融资融券相关规定，融券交易采用提价制度，投资者融券卖出的报价不得低于前一笔交易的成交价，这在暴跌的环境下和快速下跌的过程中极难成交。因此，在绝大部分对冲策略中，都是先低位买进，后融券卖出，通过现券还券，实现日内回转交易。（完）