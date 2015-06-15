焦点：中国公司高管加快套现步伐 表明对股价高企有疑虑

《路透早报》--1月23日
新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。特朗普宣誓就职后不久，白宫发布声明称，美国还将“对付那些违反贸易协议并损及美国工人的国家”。声明还说，在贸易上“强硬且公平的协议”能够促进美国经济增长，并把数百万就业岗位带回美国。这个策略首先要退出TPP，确保任何新的贸易协议都符合美国工人的利益。”
路透上海6月15日 - 中国上市公司的高管加快了售股套现的步伐，显示其可能对自家股票还能否再上层楼存在疑虑。
据路透汇编的数据，包括高管及其亲属在内的公司内部人士，5月份一共卖出了16.8亿股，是4月的三倍，而且比今年的前几个月都多。
投资者有时把高管卖出股票视为不好的迹象，可能表明最了解公司内情的人认为股价过高。
“这是信心投票，”交银国际首席策略师洪灏表示，“这是股价过高的证据。”
但洪灏补充道，他预期这些售股行动只会减慢股价上涨速度，而不能阻止其上涨。
即便经济放缓，中国指标股指.SSEC .CSI300过去一年仍飙升了近150%，全球其它主要股指望尘莫及。
深圳创业板过去12个月大涨了两倍以上，目前平均市盈率高达140倍，意即在当前的盈利水平上，投资者需要等上140年才能收回投资。
有些股东正在失去耐心。
乐视网(300104.SZ)董事长兼CEO贾跃亭在6月1-3日就卖出3,500万股该公司股票，套现25亿元人民币。
乐视网5月25日称，公司大股东贾跃亭计划在未来半年内减持至多1亿4,805万股，若按目前市价计算，总减持量约在一百亿元以上；不过在执行过该项计划后，他仍持有公司36.85%股权，仍是最大股东。
乐视网表示，贾跃亭将把售股收益无息借给公司。一名发言人士拒绝置评售股是否因认为股价过高。
中国股市波动图表：link.reuters.com/mac84w
深圳创业板市盈率图表：link.reuters.com/kuw84w
中国资产表现图表：link.reuters.com/cap44w
**套现出场**
出脱股票的还不只是公司管理高层；已无禁售期限制的主要基石投资者也正在减持股份。
根据西南证券的数据，基石投资者5月减持1,090亿元人民币中国股票，为4月卖出规模的两倍。
这还不包括中国主权投资公司--中央汇金在5月26日出脱的35亿元银行股。
中央汇金减持中国建设银行(CCB)和工商银行(ICBC)股份，表明其策略发生了转变。
自2008年全球金融危机爆发以来，中央汇金一直在买进内地上市的银行股，显然是在支撑股价。
中央汇金在声明中证实，已部分出脱这些股份，但并未说明为何这么做。
申万宏源证券编制的一个指数也显示出相似的趋势。该指数追踪主要股东的交易活动。
过去一个月，该指数跳升至纪录高位，表明主要股东正以空前水平出脱股票。(完)
(编译 张涛/张若琪/许娜；审校 张荻/王丽鑫)
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新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。特朗普宣誓就职后不久，白宫发布声明称，美国还将“对付那些违反贸易协议并损及美国工人的国家”。声明还说，在贸易上“强硬且公平的协议”能够促进美国经济增长，并把数百万就业岗位带回美国。这个策略首先要退出TPP，确保任何新的贸易协议都符合美国工人的利益。”
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