发改委批复北京新机场南航基地项目 总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透北京4月10日 - 中国股市沪综指周三缩量近收平，虽然今日今公布的外贸数据显示内需向好，但经济弱复苏格局未改令市场观望情绪浓厚，大盘延续震荡整理格局。分析师称，目前市场环境仍未明朗，缺乏新消息催化下，短线股指股或继续围绕2,200点震荡。
沪综指.SSEC收报2,226.126点，微涨0.351点或0.02%。上海A股今日成交额为709亿元人民币，上日为729亿元。
“还将会围绕2,200点做一段时间的整理，……整体数据显示经济仍维持相对弱复苏，股市在没有新信息催化下也将继续整理。”东北分析师沈正阳表示。
他并指出，经济仍在低位改善过程当中，目前正值数据披露周期，若信贷数据较好投资数据平稳，那么不排除将提振市场情绪有所转暖。
中国海关今日公布数据显示，中国3月出口增速回落至10%的平稳水平，同时进口补偿性劲升带来小幅贸易逆差。综合一季度数据来看，中国进出口增速较去年底稳步回升，今年全年外贸表现可望趋势性改善。
沪深300指数.CSI300收跌0.17%，报2,485.309点。沪深300指数4月合约尾盘报2,482.2点，跌0.17%，成交量为641,399手。(完)
(发稿 尹嫄婷 审校 曾祥进)
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