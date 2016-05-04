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中国财经 | 2016年 5月 4日 星期三 15:13 BJT

沪综指近收平 缺乏明显驱动因素大盘震荡盘整

路透北京5月4日 - 中国股市沪综指周三震荡近收平。分析师指出，目前国内经济正在复苏，但是复苏力度不强，短期消息面亦淡静令股市缺乏明显驱动因素，大盘以震荡盘整为主。今日大宗商品期货价格继续出现明显回落，拖累场内相关板块，煤炭股领跌市场。

沪综指.SSEC收报2,991.27点，跌1.37点或0.05%；上证A股今日成交1,887亿元人民币，上日为1,954亿元。

“找不到往下跌的理由，往上涨的理由对市场的刺激又没有那么明显，可能就这么慢慢的震荡盘升。”信达证券策略分析师谷永涛表示。

他并认为，短期市场缺乏明显上涨或下跌因素，大盘或在3,000点整数关口附近反复盘整，待经济出现继续好转的迹象，再向上突破。

阳泉煤业(600348.SS)收跌3.60%，开滦股份(600997.SS)收跌2.93%。

沪深300指数.CSI300收报3,209.46点，跌0.13%,；沪深300指数期货主力5月合约收盘报3,188.2点，涨0.07%，成交13,064手。130亿元额度的沪股通净买入1.5亿元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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