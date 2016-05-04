沪综指近收平 缺乏明显驱动因素大盘震荡盘整

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京5月4日 - 中国股市沪综指周三震荡近收平。分析师指出，目前国内经济正在复苏，但是复苏力度不强，短期消息面亦淡静令股市缺乏明显驱动因素，大盘以震荡盘整为主。今日大宗商品期货价格继续出现明显回落，拖累场内相关板块，煤炭股领跌市场。
沪综指.SSEC收报2,991.27点，跌1.37点或0.05%；上证A股今日成交1,887亿元人民币，上日为1,954亿元。
“找不到往下跌的理由，往上涨的理由对市场的刺激又没有那么明显，可能就这么慢慢的震荡盘升。”信达证券策略分析师谷永涛表示。
他并认为，短期市场缺乏明显上涨或下跌因素，大盘或在3,000点整数关口附近反复盘整，待经济出现继续好转的迹象，再向上突破。
阳泉煤业(600348.SS)收跌3.60%，开滦股份(600997.SS)收跌2.93%。
沪深300指数.CSI300收报3,209.46点，跌0.13%,；沪深300指数期货主力5月合约收盘报3,188.2点，涨0.07%，成交13,064手。130亿元额度的沪股通净买入1.5亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。