沪综指近收平 缺乏明显驱动因素大盘震荡盘整

沪综指.SSEC收报2,991.27点，跌1.37点或0.05%；上证A股今日成交1,887亿元人民币，上日为1,954亿元。

“找不到往下跌的理由，往上涨的理由对市场的刺激又没有那么明显，可能就这么慢慢的震荡盘升。”信达证券策略分析师谷永涛表示。

他并认为，短期市场缺乏明显上涨或下跌因素，大盘或在3,000点整数关口附近反复盘整，待经济出现继续好转的迹象，再向上突破。