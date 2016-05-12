沪综指震荡近收平 权重股获护盘市场观望氛围仍浓厚

今年中国一二线城市写字楼市场承压 商铺租金上行乏力--世邦魏理仕
路透上海1月17日 - 国际物业顾问--世邦魏理仕最新中国商业地产报告预计，金融混业经营、科技行业迭代增长与消费服务升级浪潮催生中国写字楼市场新需求，但供应持续高峰下一二线城市皆会承压；而商铺等零售物业今年亦将因供应集中，租金上行乏力。
路透北京5月12日 - 中国股市沪综指周四震荡近收平。分析师指出，今日大盘低开后逐级走高，保险、电力等权重股整体或护盘缩减大盘跌幅，但短期市场仍处于空头趋势中，此前经济预期调整加之本周公布的部分经济数据不佳，令市场处于较浓厚的观望氛围中。
沪综指.SSEC收报2,835.862点，跌1.175点或0.04%。上证A股今日成交1,405亿元人民币，上日为1,457亿元。
“市场情绪还是比较谨慎，但是低估值大盘股的护盘效应，或者说安全边际效应开始显现，对于稳定股指的作用就会有所提升。”首创证券分析师邵帅认为。
他并指出，从这两天盘面上看，市场缺乏明显主动上攻动能，从技术层面，5日均线下方指数需要有修复的过程。前期防御性品种走弱说明今天市场风格已有变化，低估值的大盘股开始受到资金的青睐。
中国人寿(601628.SS)逆势收升2.38%，桂冠电力(600236.SS)收报涨停。
沪深300指数.CSI300收报3,090.14点，涨0.24%,；沪深300指数期货主力5月合约收盘报3,066.6点，涨0.20%，成交15,299手。130亿元额度的沪股通净买入0.33亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透上海1月17日 - 国际物业顾问--世邦魏理仕最新中国商业地产报告预计，金融混业经营、科技行业迭代增长与消费服务升级浪潮催生中国写字楼市场新需求，但供应持续高峰下一二线城市皆会承压；而商铺等零售物业今年亦将因供应集中，租金上行乏力。
路透北京1月17日 - 中国国内财经媒体--财新网周二报导称，银监会主席尚福林在2017年全国银行业监督管理工作会议上指出，将尽快制定新设市场化债转股实施机构试点管理办法，明确设置条件、业务范围，风险管理等事项。同时，加强对各参与主体的行为约束，确保银行债权能够真实出售，有效实现风险隔离。
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。