沪综指震荡近收平 权重股获护盘市场观望氛围仍浓厚

路透北京5月12日 - 中国股市沪综指周四震荡近收平。分析师指出，今日大盘低开后逐级走高，保险、电力等权重股整体或护盘缩减大盘跌幅，但短期市场仍处于空头趋势中，此前经济预期调整加之本周公布的部分经济数据不佳，令市场处于较浓厚的观望氛围中。

沪综指.SSEC收报2,835.862点，跌1.175点或0.04%。上证A股今日成交1,405亿元人民币，上日为1,457亿元。

他并指出，从这两天盘面上看，市场缺乏明显主动上攻动能，从技术层面，5日均线下方指数需要有修复的过程。前期防御性品种走弱说明今天市场风格已有变化，低估值的大盘股开始受到资金的青睐。