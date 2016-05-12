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中国财经 | 2016年 5月 12日 星期四 15:14 BJT

沪综指震荡近收平 权重股获护盘市场观望氛围仍浓厚

路透北京5月12日 - 中国股市沪综指周四震荡近收平。分析师指出，今日大盘低开后逐级走高，保险、电力等权重股整体或护盘缩减大盘跌幅，但短期市场仍处于空头趋势中，此前经济预期调整加之本周公布的部分经济数据不佳，令市场处于较浓厚的观望氛围中。

沪综指.SSEC收报2,835.862点，跌1.175点或0.04%。上证A股今日成交1,405亿元人民币，上日为1,457亿元。

“市场情绪还是比较谨慎，但是低估值大盘股的护盘效应，或者说安全边际效应开始显现，对于稳定股指的作用就会有所提升。”首创证券分析师邵帅认为。

他并指出，从这两天盘面上看，市场缺乏明显主动上攻动能，从技术层面，5日均线下方指数需要有修复的过程。前期防御性品种走弱说明今天市场风格已有变化，低估值的大盘股开始受到资金的青睐。

中国人寿(601628.SS)逆势收升2.38%，桂冠电力(600236.SS)收报涨停。

沪深300指数.CSI300收报3,090.14点，涨0.24%,；沪深300指数期货主力5月合约收盘报3,066.6点，涨0.20%，成交15,299手。130亿元额度的沪股通净买入0.33亿元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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