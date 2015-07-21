中国股市近期大跌及个股停牌潮 浇熄外资对A股刚冒头的投资热情

图为上海一家券商营业部内，投资者在查看电脑屏幕上的股票信息。 REUTERS/Aly Song

路透伦敦7月20日 - 尽管中国政府向外资殷勤招手，但面对股价暴跌及众多个股停牌，海外基金对中国A股市场最初的投资热情一扫而光，再度证实了他们对中国市场有限的曝险所表现出的谨慎做法。

截至目前，旨在吸引海外投资者购买A股的三项政府计划效果有限，接下来可能需采取进入更多主流股票市场指数等措施，才能明显扭转这一局面。

业内参与人士称，近期中国股市暴跌30%肯定会大大打击投资信心，导致一些投资者重新考虑购买A股的计划，直至A股被纳入受到全球追踪的区域股指。

举例而言，Jupiter Fund Management (JUP.L)表示，已搁置A股购买计划，更倾向于押注中资企业在香港交易的H股或在台湾或美国上市的中资公司股票，因为这些股票所受中国股市暴跌的冲击不像A股那么严重。

沪深300指数.CSI3006月8日触及纪录高位，自此到7月8日累计下滑32%；但同期H股.HSCE.HSI并未出现如此大跌幅。因交易性更高，中资企业H股更受国际投资者欢迎。

中国为便利外资投资A股做出了很多努力，但至今收效甚微。

最初是合格境外机构投资者(QFII)计划，允许海外投资者将一定额度的外汇资金投资股票和其它资产，但交易受到诸多限制。

接着是更灵活一些的人民币合格境外机构投资者(RQFII)计划，允许基金运用人民币资金开展境内证券市场投资业务。英国、法国、新加坡、台湾和德国等国家和地区争相从中国政府手中取得配额。

7月大幅亏损的基金列表：link.reuters.com/vas25w

沪港通资金流动图表：link.reuters.com/pas25w

**RQFII利用率低**

以英国为例，伦敦的资产管理公司只利用了该国800亿元人民币RQFII配额中的25%，相当于只有32亿美元。

“我走访了伦敦的许多基金管理公司，普遍的回复是‘我们不懂这个市场，或不信任这个市场’，”花旗基金服务资深顾问Stewart Aldcroft表示。“许多公司能够躲过这场暴跌，是因为他们不相信这样的涨势。”

Aldcroft说，美国大学和基金会对QFII的利用率高于伦敦的资产管理界。德国和法国的利用率更高，不过欧洲整体的需求仍然相对较低。

RQFII申请者中一个投资较为成功的案例是瑞士基金管理公司Pictet，其在12月获得了约1.6亿美元的配额。

由于暂停交易主要影响的是较小的公司和初创企业，Pictet资产管理的大中华区股票业务主管Pauline Dan表示，她的蓝筹股持仓基本未受影响。

“我们认为当前的震荡是暂时性的，所以不打算削减QFII投资，”她说。

去年年底推出的第三个直接投资方式是沪港通。投资者可以通过本地券商和清算所交易另外一个市场的股票，但有限制额度。

不过数据显示，截至7月16日，沪港通3,000亿元人民币(480亿美元)限额只利用了1,264亿元，相当于42%左右。

欧洲监管机构对于打通股票市场的支持，可能促使更多基金利用这个体系，但许多投资者可能会等中国内地股市纳入富时指数(FTSE)或MSCI明晟股指之后才会有所行动。

“在中国股市纳入各类指数，使这些基金公司不得不投资中国股票之前，许多人可能不会采取行动，”花旗的Aldcroft表示。(完)

(编译 刘秀红/李春喜 审校 徐文焰/王洋)

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