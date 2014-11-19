沪港通首两日运作良好 暂未有需改进之处--香港官员

路透香港11月19日 - 香港财经事务及库务局局长陈家强周三称，沪港通首两日运作良好，暂时没有需要改进之处。

沪港通开通第三日，南下投资港股的港股通每日使用额度由17%降至2.4%，北向投资A股的额度用量亦有下降趋势，令人担心投资者热度减退。

陈家强向记者表示，沪港通初期，无论是机构投资者或是散户，都需要时间去熟习此机制。第一批进入的机构投资者，据了解是一些比较快作出投资决定的基金，但有很多基金本身需要去完成一些内部程序，例如取得投资许可才能展开沪港通的投资。

“就沪港通而言，目前我看不到有甚么地方需要改善，首两日的运作很好，没有爆额，没有需要停市，所以运作很好。”他说，“接着下一步其他连接的机制，例如深港通，我们要经过一段时间再去考虑如何去研究。”

至于中港基金互认，陈家强说，要在沪港通推行一段时间后才会推出，相信今年内不会推出，但会放上议程，作为政府很快会全力推动的项目。（完）

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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