中国股市短期有回调压力 但沪港通驱动中期行情仍可持续--中信

路透北京8月11日 - 中国最大券商--中信证券(600030.SS)周一发布报告称，短期市场有回调压力，但沪港通行情趋势不变。结构上，主板机会多一些，创业板空间不大。

报告判断，整体来看，沪港通行情第二波的基本逻辑并没有被破坏，而本周一上交所将开始进行港股通测试。本周基于对信贷数据的判断和前期获利盘了结的压力，短期市场有回调压力，但本轮中期沪港通驱动的行情依然可以持续。

报告指出，上周公布的数据显示通胀不足虑，外需仍可期。自上而下分析，预计本周三公布的国内实体数据将如期回暖，但难以继续超过市场已比较乐观的预期；另外，7月信贷可能低于市场预期。

报告认为，市场预期7月国内数据将呈现生产平稳与需求回升的态势，政策效果支撑下，这些预期实现的可能性很大。虽然中期压力仍在，但8月国内经济短周期反弹可持续，本周三（8月13日）公布的国内实体数据料将如期回升。

报告再次强调，在降低社会融资成本的过程中，总体宏观流动性维持中性偏松的格局将是大概率事件，短端利率将回到低位震荡的格局。另外，上周长端利率的下行幅度明显慢于短端利率，长短利差扩大，随着7月份数据表明国内经济依然在回暖。

如果未来一段时间流动性依然处于中性偏松的状况下，会对经济产生持续的推力，那么长短利差可能会出现持续的扩大，在短端利率下降的过程中，长端利率可能降幅不显着，甚至有可能小幅抬升，这也意味着短期市场的风险溢价会有一定下降。

沪综指.SSEC周一早盘报收2,217.999点，涨1.07%。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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