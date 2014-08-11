中国股市短期有回调压力 但沪港通驱动中期行情仍可持续--中信

上海核心区甲级写字楼空置率高企状况将延续至2019年--高力
路透上海4月25日 - 国际物业咨询公司--高力国际周二发布报告称，由于未来上海甲级写字楼新增供应较大，预计核心区甲级写字楼平均空置率将在今年内升至15%以上，这种空置率高企的状况将延续至2019年。
路透北京8月11日 - 中国最大券商--中信证券(600030.SS)周一发布报告称，短期市场有回调压力，但沪港通行情趋势不变。结构上，主板机会多一些，创业板空间不大。
报告判断，整体来看，沪港通行情第二波的基本逻辑并没有被破坏，而本周一上交所将开始进行港股通测试。本周基于对信贷数据的判断和前期获利盘了结的压力，短期市场有回调压力，但本轮中期沪港通驱动的行情依然可以持续。
报告指出，上周公布的数据显示通胀不足虑，外需仍可期。自上而下分析，预计本周三公布的国内实体数据将如期回暖，但难以继续超过市场已比较乐观的预期；另外，7月信贷可能低于市场预期。
报告认为，市场预期7月国内数据将呈现生产平稳与需求回升的态势，政策效果支撑下，这些预期实现的可能性很大。虽然中期压力仍在，但8月国内经济短周期反弹可持续，本周三（8月13日）公布的国内实体数据料将如期回升。
报告再次强调，在降低社会融资成本的过程中，总体宏观流动性维持中性偏松的格局将是大概率事件，短端利率将回到低位震荡的格局。另外，上周长端利率的下行幅度明显慢于短端利率，长短利差扩大，随着7月份数据表明国内经济依然在回暖。
如果未来一段时间流动性依然处于中性偏松的状况下，会对经济产生持续的推力，那么长短利差可能会出现持续的扩大，在短端利率下降的过程中，长端利率可能降幅不显着，甚至有可能小幅抬升，这也意味着短期市场的风险溢价会有一定下降。
沪综指.SSEC周一早盘报收2,217.999点，涨1.07%。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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路透上海4月25日 - 国际物业咨询公司--高力国际周二发布报告称，由于未来上海甲级写字楼新增供应较大，预计核心区甲级写字楼平均空置率将在今年内升至15%以上，这种空置率高企的状况将延续至2019年。
由于中间派人士马克龙晋级法国大选第二轮，金融市场走势向好。被视为对市场有利的马克龙在第一轮投票中胜出缓解了有关反建制党派赢得大选的一些风险，欧元飙升至1.0930美元上方的五个月新高。不过，尽管风险偏好短期内支持欧元，但如果5月7日第二轮投票前不确定性再度上升，欧元涨势将受到抑制。市场对马克龙当选下一任法国总统的预期在上升，但勒庞像特朗普那样出人意料获胜的潜在威胁仍使欧元面临下行风险。
执政党太无能，在野党太危险，于是时势造英雄，成就了中间派的马克龙（Emmanuel Macron）一跃而成为法国人的希望所在。