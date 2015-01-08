A股不再便宜 预计香港H股有进一步上升空间--汇丰

路透香港1月8日 - 投行汇丰的报告称，中国A股短期可能保持上升动力，然估值不再便宜，反而香港H股有进一步上升空间。

汇丰中国股票策略主管孙瑜在报告中指出，以2015年盈利预测计算，上海A股的市盈率较H股高出八成，而AH溢价指数已经触及五年高位的132点，反映出54只流动性最高的A股较其H股有32%溢价，意味着H股的潜在升幅好于A股。

报告并称，A股的关连以及主要股东纷纷减持套现，单计去年12月的股份减持金额达到600亿元人民币，这正好是大市触及五年高位。此外，A股企业盈利表现在过去五年一直转差，在缺乏经济转型之下难以看到新的增长动力。

汇丰维持今年底沪综指、沪深300、恒生国企指数和恒生指数目标分别在3,100、3,400、13,500及26,000点不变，但将金融板块的评级由“增持”降至“中性”，因券商的估值高且面对联连股东沽售压力。（完）

(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)

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