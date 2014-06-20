沪综指收升 本周累积跌2.1%

中国要构建“一带一路”建设保险支持体系 加快保险业国际化--保监会
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透北京6月20日 - 中国股市沪综指周五缩量小幅收升结束三连跌，多数板块出现探底回升。分析师指出，新股申购造成的资金分流效应有所减弱，令连跌之后的大盘暂时得以喘息，但经济层面仍不乐观及政策预期不明仍将制约市场走势。
沪综指.SSEC收报2,026.674点，跌2.939点或0.15%，本周累积跌2.1%，创两个月最大单周跌幅；上证A股今日成交额531.7亿元人民币，上个交易日为745亿元。
“本身经济还是不太乐观，政策短期没有超预期的东西，叠加新股，又是年中时点，所有因素叠到一块，确实这个礼拜回调比较明显。”国都证券策略分析师肖世俊表示。
中国最新四只新股龙大肉食、雪浪环境、飞天诚信、联明股份20日公布新股申购中签率，网上中签率分别为0.833%、0.458%、0.544%，0.437%、四家公司网上网下冻结资金总额超过3,800亿元人民币。
沪深300指数.CSI300收报2,136.729点，升0.46%；沪深300指数期货主力7月合约CIFN4尾盘报2,134.6点，升0.40%，成交524,585手。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透北京4月27日 - 消息人士称，中国领先的打车软件公司--滴滴出行将在新一轮筹资中筹得最多60亿美元，对其估值超过500亿美元。投资人包括软银集团。