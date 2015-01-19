沪综指午盘扩大跌幅至7% 跌势出现进一步蔓延

中国证交会称督导部分券商资管业务自查非新要求 未造成市场影响
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
路透北京1月19日 - 中国股市沪综指周一午盘涨幅扩大至逾7%，跌势出现进一步蔓延。分析师指出，今日盘中多数股票下跌，午市前后随着蓝筹股的整体性回调，大盘跌幅有所扩大。
“（消息）整个限制了短期资金入场的节奏，降低了市场的风险偏好。”首创证券策略分析师邵帅表示。
沪深300指数.CSI300午盘跌7%。
北京时间13:40分，沪综指.SSEC午盘报3,152.93 点，跌223点或6.6%，上证A股午盘成交3,186亿元人民币。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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路透北京5月5日 - 中国国家发展和改革委员会周五发布通知，为切实减轻企业负担，对以企业为缴费主体的各类经营服务性收费进行清理规范，大幅减少政府定价管理的涉企经营服务性收费，降低部分保留项目的收费标准。
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。