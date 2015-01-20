中国A股第二波升浪由基本因素改善支撑 不急于抄底--汇丰

新世界发展以逾40亿港元中标长沙湾商贸地 属预期上限
路透香港5月10日 - 香港政府周三宣布，一幅位于九龙长沙湾的商贸用地，由本地主要发展商--新世界发展以约40.29亿港元中标，为市场预期上限。这亦是该公司三个月内在同区投得的第二幅商贸用地。
路透香港1月20日 - 投行汇丰的报告认为，投资者不用急于在中国A股抄底，因为货币宽松的预期减弱，且第二波升浪需由基本因素改善支撑。
报告指出，不急于抄底，因为A股短期表现受制于几个因素，一是市场积存大量沽售券商股的交易指令，对股市造成不确定性；二是几家主要券商自去年11月的融资业务大幅飙升，未来的增长步伐将会减慢；三是货币宽松的预期减弱且第二波升浪需由基本因素改善支撑。
“券商H股经过大幅下跌且估值较A股有大折让，我们因而对该板块看法转向正面。”汇丰中国股票策略主管孙瑜在报告中称。
报告指出，投资者利用沪港通沽A买H的活动转趋活跃，而H股上市的券商、银行和保险股较其A股分别有约38%、18%及19%折让，可能有些A、H股公司的控股股东会选择沽A买H以作套戥。
香港时间12:00，AH溢价指数.HSCAHPI跌1.27%，报126.27点，但较其1月16日高位135点回落，反映出A股较H股溢价水平略为回落。
汇丰此前已提出，中国A股短期可能保持上升动力，然估值不再便宜，反而香港H股有进一步上升空间。（完）
(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港5月10日 - 香港政府周三宣布，一幅位于九龙长沙湾的商贸用地，由本地主要发展商--新世界发展以约40.29亿港元中标，为市场预期上限。这亦是该公司三个月内在同区投得的第二幅商贸用地。
路透香港5月10日 - 香港证监会周三称，对昌盛证券有限公司作出谴责及罚款350万港元，因其违反《操守准则》及《管理、监督及内部监控指引》，事件涉及有职员挪用客户资产。
路透法兰克福5月10日 - 德国商报(Handelsblatt)报导引述海航集团发言人说法指出，该集团将不会竞购德国航运业融资供应商HSH Nordbank。