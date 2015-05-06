A股融资杠杆率持续上升引监管疑虑 短期有调整--瑞信

路透上海5月6日 - 国际投行瑞信最新报告指出，随着A股市场融资杠杆率不断上升以及杠杆融资总规模难以准确估计，这将令中国监管层对A股市场的态度更加谨慎，A股短期可能出现调整。

报告认为，H股表现短期可能相对正面，看好一些前期涨幅较小的板块，例如银行、多元化金融企业如中国信达(1359.HK)等，以及健康护理、电信及零售业。

报告指出，目前股市杠杆融资渠道呈现多元化，例如券商融资融券业务（总量约1.7万亿元人民币）；股权质押式回购和约定购回式交易、权益类收益互换、信托和券商等推出的伞型信托等非银类融资产品，总量约在1.4-1.7万亿元。

虽然银行贷款尚不能直接投资股市，但相信一些居民和中小企业贷款，例如房产抵押贷款和信用卡透支，将会进入股市。假设这种变相进入股市的银行贷款占到总贷款的5-10%，这又是一大笔资金，预计总量可达1.3-2.5万亿元。

基于上述数据，目前沪深股市市值的6－9%可能来自于融资。

报告称，除了融资融券等业务较为透明外，其余的股市杠杆渠道缺乏透明度，总体杠杆融资规模较难估计，管理层近期可能发出更多针对股市提醒风险的信号，尤其是杠杆融资给股市带来的影响。（完）

(发稿 林琦; 审校 毕晓雯)

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