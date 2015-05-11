沪综指盘初上涨 降息在预期之中且不利银行股

路透上海5月11日 - 在中国央行周日稍晚宣布降息后，中国股市周一开盘上涨后即出现震荡。分析师指出，降息已在市场预料之中，而且降息及提高存款利率上限令商业银行的利差受到压缩，银行股走势较弱，抑制大盘表现。

开盘25分时，沪综指.SSEC报4,216.289点，涨10.372点或0.25%；沪综指开盘涨0.6%但稍后一度由升转跌。上证银行股指数.SSEBKI跌幅扩大，由开盘跌0.58%至跌1.58%。

“银行股跌，对市场影响较大，现在权重股都不太受欢迎，连地产股这种也没怎么涨。”信达证券研发中心副总经理刘景德指出，上周五大盘反弹逾2%，也有部分降息预期因素在内。

他预计，短期沪综指可能会在4,200点左右反复震荡。

中国央行周日宣布，自周一（11日）起下调金融机构存贷款基准利率，其中一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.1%；一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.25%。同时结合推进利率市场化改革，将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.3倍调整为1.5倍。此次降息后，一年期贷款基准利率创逾20年新低。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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