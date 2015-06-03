沪综指早盘收跌1% 新股申购令获利回吐压力显现

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透上海6月3日 - 中国股市沪综指周三早盘收低1%。分析师指出，尽管早盘股指一度惯性上冲，但新股申购仍给市场带来压力，一些前期涨幅较大的次新股获利回吐，令大盘由升转跌。
沪综指.SSEC早盘收报4,860.581点，跌49.946点或1.02%，早盘一度冲至4,942.065点，再度逼近5,000点整数关口。上海A股半日成交6,389亿元人民币，上日全天为9,921亿元。
“主要还是新股压力，前两天大盘反弹步子迈得有点大，大家就减一点，正好去申购新股。”长江证券分析师宋中庆指出。
本轮23只新股的网上申购日集中在周二和周三，其中包括近四年来最大规模新股中国核电。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。