中国A股短期继续调整 银行、医疗、工业等机会浮现--汇丰

沪深证交所上周五两融余额连九日下跌，续创逾三个月新低
路透上海1月23日 - 中国股市沪综指上周五收涨0.70%。沪深证交所融资融券余额当日减少38.6亿元人民币，连续第九日下跌；两市两融余额为8,921.4亿元，续创逾三个月新低。
路透香港6月23日 - 投行汇丰周二的报告称，预计中国A股短期继续调整，但不会出现崩盘，且该行认为银行、医疗、工业等板块提供较大潜在上升空间。
沪综指.SSEC上周重挫逾13%创七年最大单周跌幅，周一为端午节假期，今早表现反覆，盘中一度转升后再掉头回落。
汇丰的报告指出，中国监管层冷却股市的举动很大机会令到股市短期内持续调整，但长远来说这可能是健康的调整。
报告称，杠杆比例上升已经成为监管层的担忧，上半年以来的融资规模增长逾倍至2.3万亿元人民币，加上伞子信托和场外融资，估计股市的杠杆可能达3-3.5万亿元，相当于A股流通市值的12%。
汇丰相信，A股上周的调整是受中国证监会新版融资融券规定触发，而此前由两融带动的升市可能结束，股市调整程度取决于内幕（公司高管和主要股东）交易规模。今年以来，内幕交易平均每月800亿元，远高于2013-14年的100亿元。
“不过，我们认为要说A股牛市结束乃言之尚早，因股市对于帮助中国国企改革和主要产业获取融资是十分重要的，且中国很可能有更多货币宽松。”该行分析师孙瑜在报告中称。此外，该行不预期股市将出现崩盘。
报告提及，从该行建议买入的A股名单之中，工业、免税店、电器、医疗和美容板块的股份有较大潜在上升空间。该行亦认为银行板块机会浮现，因预期地方债置换发行加大将有助提升银行股本回报率。（完）
(记者 雷美珍；审校 黄凯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海1月23日 - 中国股市沪综指上周五收涨0.70%。沪深证交所融资融券余额当日减少38.6亿元人民币，连续第九日下跌；两市两融余额为8,921.4亿元，续创逾三个月新低。
路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司上周六公告称，控股子公司中远海运港口的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
路透北京1月23日 - 中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。