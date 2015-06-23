中国A股短期继续调整 银行、医疗、工业等机会浮现--汇丰

路透香港6月23日 - 投行汇丰周二的报告称，预计中国A股短期继续调整，但不会出现崩盘，且该行认为银行、医疗、工业等板块提供较大潜在上升空间。

沪综指.SSEC上周重挫逾13%创七年最大单周跌幅，周一为端午节假期，今早表现反覆，盘中一度转升后再掉头回落。

汇丰的报告指出，中国监管层冷却股市的举动很大机会令到股市短期内持续调整，但长远来说这可能是健康的调整。

报告称，杠杆比例上升已经成为监管层的担忧，上半年以来的融资规模增长逾倍至2.3万亿元人民币，加上伞子信托和场外融资，估计股市的杠杆可能达3-3.5万亿元，相当于A股流通市值的12%。

汇丰相信，A股上周的调整是受中国证监会新版融资融券规定触发，而此前由两融带动的升市可能结束，股市调整程度取决于内幕（公司高管和主要股东）交易规模。今年以来，内幕交易平均每月800亿元，远高于2013-14年的100亿元。

“不过，我们认为要说A股牛市结束乃言之尚早，因股市对于帮助中国国企改革和主要产业获取融资是十分重要的，且中国很可能有更多货币宽松。”该行分析师孙瑜在报告中称。此外，该行不预期股市将出现崩盘。

报告提及，从该行建议买入的A股名单之中，工业、免税店、电器、医疗和美容板块的股份有较大潜在上升空间。该行亦认为银行板块机会浮现，因预期地方债置换发行加大将有助提升银行股本回报率。（完）

(记者 雷美珍；审校 黄凯)

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