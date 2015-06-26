沪综指收挫7.4%创逾五个月最大单日跌幅 个股大面积跌停

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京6月26日 - 中国股市沪综指周五收挫7.4%，创逾五个月最大单日跌幅，个股大面积跌停。分析师称，融资盘爆仓和产业资本减持套现，是今日暴跌主要原因，杠杆资金再次显现“助涨助跌”的双刃剑效应；在降准降息预期落空及配资规模不甚明了背景下，预计大盘下周继续向下探底。
沪综指.SSEC收报4,192.873点，重挫334.906点或7.4%，此前最大单日跌幅为1月19日的7.7%；本周沪综指累计下跌6.37%。上证A股今日成交7,824亿元人民币，上日为8,599亿元。
新时代证券研究总监孙卫党认为，大盘周二周三反弹后昨天开始跌，从技术面看说明压力位很大，很多人还是想借反弹之机减仓出货，所以今天跳空低开。
他并称，当前市场融资盘开始爆仓，配资协议通常要求投资者在次日开盘前或当日收盘前补足保证金，否则便遭强制平仓，在季度末资金面偏紧的背景下，这是最近几个交易日频现跳空低开或尾盘跳水的原因。
他还认为，在今日个股大面积跌停的情况下，很多平仓盘出不去，有些机构可能会提高门槛追缴保证金，对于满仓融资的投资者来说，这一局面相当被动，后市可能出现股指重挫-融资盘爆仓的负反馈循环。
银河证券投资顾问吴俊表示，昨日尾盘跳水造成一些技术性止损盘出现，继而触发融资盘平仓，因此连续三日两融余额都在下降；此外，产业资本高位减持一直没有停止，这一操作和股指下挫继续形成负反馈循环，成为近几日股市重挫的原因之一。
从盘面看，今日沪深两市逾2,000家A股跌停，逆市飘红个股仅58家。今日创业板指数P大幅收跌8.91%至2,920.70点。
沪深300指数收报4,336.19点，跌7.87%；沪深300指数期货主力7月合约收报跌停位4,212.4点，成交2,155,731手。130亿元额度的沪股通净买入32.44亿元。（完）
(发稿 吴晓龙；审校 张喜良)
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