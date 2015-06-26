沪综指收挫7.4%创逾五个月最大单日跌幅 个股大面积跌停

路透北京6月26日 - 中国股市沪综指周五收挫7.4%，创逾五个月最大单日跌幅，个股大面积跌停。分析师称，融资盘爆仓和产业资本减持套现，是今日暴跌主要原因，杠杆资金再次显现“助涨助跌”的双刃剑效应；在降准降息预期落空及配资规模不甚明了背景下，预计大盘下周继续向下探底。

沪综指.SSEC收报4,192.873点，重挫334.906点或7.4%，此前最大单日跌幅为1月19日的7.7%；本周沪综指累计下跌6.37%。上证A股今日成交7,824亿元人民币，上日为8,599亿元。

新时代证券研究总监孙卫党认为，大盘周二周三反弹后昨天开始跌，从技术面看说明压力位很大，很多人还是想借反弹之机减仓出货，所以今天跳空低开。

他并称，当前市场融资盘开始爆仓，配资协议通常要求投资者在次日开盘前或当日收盘前补足保证金，否则便遭强制平仓，在季度末资金面偏紧的背景下，这是最近几个交易日频现跳空低开或尾盘跳水的原因。

他还认为，在今日个股大面积跌停的情况下，很多平仓盘出不去，有些机构可能会提高门槛追缴保证金，对于满仓融资的投资者来说，这一局面相当被动，后市可能出现股指重挫-融资盘爆仓的负反馈循环。

银河证券投资顾问吴俊表示，昨日尾盘跳水造成一些技术性止损盘出现，继而触发融资盘平仓，因此连续三日两融余额都在下降；此外，产业资本高位减持一直没有停止，这一操作和股指下挫继续形成负反馈循环，成为近几日股市重挫的原因之一。

从盘面看，今日沪深两市逾2,000家A股跌停，逆市飘红个股仅58家。今日创业板指数P大幅收跌8.91%至2,920.70点。

沪深300指数收报4,336.19点，跌7.87%；沪深300指数期货主力7月合约收报跌停位4,212.4点，成交2,155,731手。130亿元额度的沪股通净买入32.44亿元。（完）

(发稿 吴晓龙；审校 张喜良)

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