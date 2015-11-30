路透调查：中国基金经理未来三个月股票建议配比略升至四个月新高

2015年9月22日在陆家嘴拍到的一处证券营业所内的图片。 REUTERS/Aly Song

* 基金经理未来三个月股票建议配比略升至四个月新高

* 风险偏好提升令股市短期前景看好

* 成长股关注度提高

作者 林琦

路透上海11月30日 - 路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比略升至四个月新高，流动性宽松及风险偏好上升，股市的整体市场气氛有所改善，不少基金经理持后市谨慎乐观态度。

本次共有八位基金经理参与调查，本月股票建议配比从上月的68.1%续升至69.4%；债券建议配比亦小升至14.4%，上月为13.8%；而现金建议配比则降至16.3%，上月为18.1%。

“股市整体机会大于风险，更可能呈现结构性和板块轮动特征，带动指数上涨，但由于9月底以来涨幅较大，累积的回调风险也在加大。”上海一基金经理说。

他指出，大类资产配置面临“资产荒”，债券收益率持续下行，股票吸引力相对提升，而且持续赚钱效应导致风险偏好提升。

一些基金经理将美国加息及人民币贬值、中国经济数据继续恶化视为短期内较大的风险。

尽管美联储10月会议决定保持指标利率不变，但外界普遍预期美联储12月将按下升息按钮，自此开始缓慢而稳定的紧缩周期，以因应稳健的经济和就业增长状况。

有七位基金经理对未来三个月沪综指点位做出预估，平均值为3,564.3点，高于上月调查时的3,457.1点，亦较目前股指位置高约5.6%。大多基金经理认为沪综指有望冲至3,700点以上。

沪综指.SSEC周一早盘收报3,375.386点，跌1.77%。截止早盘收市，沪综指11月累计跌0.2%。

**成长股关注度提升** 本月调查中，代表成长的电子技术板块的平均建议配比明显上升，而低估值板块机械、交通基建板块则下降，显示市场风险偏好提升的大背景下，成长股的关注度升温。

电子技术板块本月的平均建议配比从上月的20.0%升至23.1%，与前月的纪录新高持平；交通基建板块和机械板块的平均建议配比分别为5.6%和8.1%，上月分别为10%和11%。

以下为一些调查结果的细节(应受访者要求，将随机使用简单的A-H的代号来公布各家基金公司的预估)：

1.各基金公司建议未来三个月资产配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H 平均值

股票 60 70 80 80 35 80 60 90 69.4

债券 40 0 10 0 45 20 0 0 14.4

现金 0 30 10 20 20 0 40 10 16.3

2.基金公司建议未来三个月资产配置的平均比例(%):

月份 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 14/12月 11月

股票 69.4 68.1 65.0 66.3 72.5 83.1 80.6 81.3 79.4 83.3 82.8 85.9 86.3

债券 14.4 13.8 15.6 14.4 9.4 6.4 7.6 8.3 10.8 7.9 6.8 5.1 5.1

现金 16.3 18.1 19.4 19.4 18.1 10.5 11.8 10.5 9.9 8.8 10.4 9.0 8.6

3.下个月各项资产配置比例调整意向(0代表不变,+代表增加,-代表减少):

基金代号 A B C D E F G H

股票 - 0 + 0 - + 0 0

债券 - 0 0 0 + - 0 0

现金 + 0 - 0 0 - 0 0

4.各基金公司对于三个月后沪综指能达到的位置:

基金代号 A B C D E F G

预测点位 3,000 3,400-4,000 3,300-3,500 3,400-3,700 3,800 3,200-3,800 4,000

5.下个月主要行业的建议配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H

汽车 0 0 0 5 10 10 0 0

消费 40 5 35 15 15 20 40 20

电子技术 0 80 0 5 5 10 60 25

金融服务 10 0 35 15 10 30 0 20

金属及产品 0 0 10 0 15 0 0 0

房地产 20 0 20 10 10 10 0 10

交通及基础设施 10 0 0 10 15 5 0 5

能源 0 0 0 15 10 5 0 0

机械 20 10 0 10 10 10 0 5

其他: 0 5 0 15 0 0 0 15

6.主要行业配置的平均建议比例(%):

月份 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 14/12月

汽车 3.1 3.1 3.1 3.8 2.5 4.4 5.6 6.3 6.9 8.0 6.9 6.5

消费 23.8 23.8 23.8 18.8 22.8 16.9 17.5 17.5 15.0 16.1 17.8 14.8

电子技术 23.1 20.0 23.1 18.8 19.4 21.9 20.0 18.8 19.1 13.1 13.1 6.3

金融服务 15.0 15.0 13.1 16.3 11.9 16.9 16.9 18.1 16.3 18.9 17.8 28.8

金属 3.1 0 0.6 1.0 3.1 4.4 5.0 4.4 2.2 1.7 3.1 3.8

房地产 10.0 10.0 7.5 8.1 8.1 6.9 8.8 8.1 10.0 10.0 6.7 10.6

交通及基建 5.6 10.0 11.9 11.9 11.3 8.8 8.1 6.3 7.5 6.7 7.2 7.1

能源 3.8 3.8 3.1 4.4 3.8 3.1 4.4 5.0 5.3 5.6 6.7 4.4

机械 8.1 11.0 8.1 9.4 8.8 7.5 8.8 10.6 10.0 8.3 13.3 12.0

其它 4.4 3.4 6.3 8.1 10.6 10.6 5.6 4.4 5.6 11.1 8.9 6.5

(完)