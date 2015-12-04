A股新股发行注册制实施在即 显示高层加快改革决心（更新版）

路透上海12月4日 - 中国证券市场呼声日久的新股发行改革方案最快将于下周明确，这也意味着注册制实施在即。市场人士指出，注册制将最大功能发挥证券市场的资源配置功能，利好中国经济的转型和创新企业的发展。

两位熟悉情况的消息人士周五透露，中国A股发行改革方案有望下周明确，随后全国人大常委会也将落实《证券法》相关条款的修订，意味着注册制实施在即，显示高层加快证券市场改革的决心。

“注册制可以推动资本市场更好地实现资源配置，有利于经济转型和企业创新。但对监管的要求更高。”一位资深的投资经理表示。

他并指出，从操作层面看，注册制推出后，将更加有利于参与市场的机构投资者，包括对冲基金、资产管理都会有更大的发展机会。

路透已就此联系中国证监会，但目前尚未获得其回复。

上述消息人士并表示，显然决策层选择了更快实施注册制方案，以推动证券市场的改革。

沪综指.SSEC周五收报3,524.99点，跌59.83点或1.67%，本周该指数累计上涨2.58%，今日上海A股成交3,142亿元人民币，上日成交3,380亿元。

证券法自1998年12月制定以来，2004年8月、2013年6月、2014年8月分别进行了个别条款的修改，2005年10月进行了较大修订。证券法修订草案共16章338条，其中新增122条，修改185条，删除22条。（完）