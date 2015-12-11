沪综指收跌至逾一个月新低 成交清淡市场观望氛围浓厚

路透上海12月11日 - 中国股市沪综指周五震荡收跌至逾一个月新低。分析师指出，今日市场延续弱势格局，量能持续萎缩，市场活跃度下降较多；盘中创业板一度翻红，小部分个股相对活跃，但板块间热点并不明显，料后市将维持弱势震荡调整格局。

沪综指.SSEC收报3,434.58点，跌20.92点或0.61%，此前收盘高点为2015年11月3日的3,316,70亿元；该指数全周累计下跌2.56%；今日上海A股成交2,419亿元人民币，较上日缩减一成。

“现在市场就是比较清淡，主要是观望为主，成交量继续萎缩。”新时代证券策略分析师孙卫党表示，近两日券商股盘中有冲高动作，但在目前成交量水平下，盘中瞬间拉升指标股，持续性不是特别好。

方正证券策略分析师陈敏指出，前期以万科A(000002.SZ)为代表的地产股作为龙头板块引领市场，但市场在缺少增量资金的情况下，做多动能仍显不足，今日地产板块的旗帜性效应有所减弱。

正业科技(300410.SZ)、汉麻产业(002036.SZ)跌停报收。

沪深300指数收报3,608.06点，跌0.41%；沪深300指数期货主力12月合约尾盘收报3,593点，涨0.39%，成交15，650手。130亿元额度的沪股通净卖出1.4亿元。（完）