沪综指收跌至逾一个月新低 成交清淡市场观望氛围浓厚

中国国家统计局2016年经济运行情况发布会要点摘录
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。
路透上海12月11日 - 中国股市沪综指周五震荡收跌至逾一个月新低。分析师指出，今日市场延续弱势格局，量能持续萎缩，市场活跃度下降较多；盘中创业板一度翻红，小部分个股相对活跃，但板块间热点并不明显，料后市将维持弱势震荡调整格局。
沪综指.SSEC收报3,434.58点，跌20.92点或0.61%，此前收盘高点为2015年11月3日的3,316,70亿元；该指数全周累计下跌2.56%；今日上海A股成交2,419亿元人民币，较上日缩减一成。
“现在市场就是比较清淡，主要是观望为主，成交量继续萎缩。”新时代证券策略分析师孙卫党表示，近两日券商股盘中有冲高动作，但在目前成交量水平下，盘中瞬间拉升指标股，持续性不是特别好。
方正证券策略分析师陈敏指出，前期以万科A(000002.SZ)为代表的地产股作为龙头板块引领市场，但市场在缺少增量资金的情况下，做多动能仍显不足，今日地产板块的旗帜性效应有所减弱。
正业科技(300410.SZ)、汉麻产业(002036.SZ)跌停报收。
沪深300指数收报3,608.06点，跌0.41%；沪深300指数期货主力12月合约尾盘收报3,593点，涨0.39%，成交15，650手。130亿元额度的沪股通净卖出1.4亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。
路透香港1月19日 - 中国电子商务巨头阿里巴巴早期投资者--风险投资基金纪源资本(GGV Capital)计划成立公司的第一支人民币基金，以便更容易地投资中国对外资设限的领域，例如互联网。
路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。