《A股技术分析》沪综指3,400点料发挥支撑作用

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): tmsnrt.rs/1HXVrjf

沪综指本周出现单边震荡下跌，股指跌破短期多条均线后跌势有所放大，技术面呈现偏弱势趋向，下方60日均线目前接近3,400点，有望发挥技术支撑，同时上月底单日大跌后，在3,400点下方出现明显的政策性护盘，市场预期有望对大盘形成支撑。

沪综指本周整体重心下移，但仍未脱离3,400-3,600的大区间震荡，同时本周股指尚有两个开盘向下跳空缺口，价量分析其为普通缺口的可能性较大，短时期内有望回补，即意味着股指有反弹接近3,600点的要求，大盘整体继续维持箱型整理格局。

较长期走势(周线图): tmsnrt.rs/1Z2H558

沪综指本周收跌，近三周组合形成两阴夹一阳形态，加剧后市向淡预期。大盘运行于5周与20周均线之间，仍位于箱体内，量能明显萎缩显示观望气氛浓厚，在未出现实质性向下或向上破位前，整体涨跌力道仍有限。

20周均线本周下移至3,413点附近，下周继续下移至3,400点附近，该线同时也为布林通道中轨位置和箱型整理的下沿线，具备重大的技术意义，该点位得失将左右大盘中线去向，故多头有望在此位置力守。（完）