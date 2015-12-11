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中国财经专栏 | 2015年 12月 11日 星期五 17:02 BJT

《A股技术分析》沪综指3,400点料发挥支撑作用

路透北京12月11日（作者 曾祥进） - 中国股市沪综指.SSEC本周在诸多利淡消息打压下逐波震荡下行，技术面显示，短期多条均线失守加剧部分止损抛压，量能整体萎缩则显示观望气氛仍占上风，60日均线及3,400点下方的政策性护盘预期对大盘将形成支撑；中线看，3,400点亦为关键技术点位，若失守大盘将再下台阶至并引发大级别抛压，故多头在该点位当积极布防。

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): tmsnrt.rs/1HXVrjf

沪综指本周出现单边震荡下跌，股指跌破短期多条均线后跌势有所放大，技术面呈现偏弱势趋向，下方60日均线目前接近3,400点，有望发挥技术支撑，同时上月底单日大跌后，在3,400点下方出现明显的政策性护盘，市场预期有望对大盘形成支撑。

沪综指本周整体重心下移，但仍未脱离3,400-3,600的大区间震荡，同时本周股指尚有两个开盘向下跳空缺口，价量分析其为普通缺口的可能性较大，短时期内有望回补，即意味着股指有反弹接近3,600点的要求，大盘整体继续维持箱型整理格局。

较长期走势(周线图): tmsnrt.rs/1Z2H558

沪综指本周收跌，近三周组合形成两阴夹一阳形态，加剧后市向淡预期。大盘运行于5周与20周均线之间，仍位于箱体内，量能明显萎缩显示观望气氛浓厚，在未出现实质性向下或向上破位前，整体涨跌力道仍有限。

20周均线本周下移至3,413点附近，下周继续下移至3,400点附近，该线同时也为布林通道中轨位置和箱型整理的下沿线，具备重大的技术意义，该点位得失将左右大盘中线去向，故多头有望在此位置力守。（完）

(审校 杨淑祯)

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