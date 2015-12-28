猴年展望：中国股票市场对外开放小步快走 交易所国际化步伐领先

作者 张晓翀

路透北京12月28日 - 年中一场突如其来的重创，给中国股票市场的对外开放之路凭添不确定性。为确保国内金融体系的稳定，股市对外开放的速度和程度或面临调整。新的一年里，料在稳中求进、小步快走的前提下，证券交易所国际化继续保持领先步伐，而上海自贸区金融交易平台的建立，则为股市的对外开放提供“助攻”。

业内人士认为，短期内中国股市对外开放难有突破性进展，监管层仍将采用定量的方式牢牢控制住风险底线，并通过时间和空间等要素的不断累积，逐步渐进式的完成股票市场全面开放的过程。

“对于资本账户开放而言，开放股票市场始终是一个比较重大的决定。”东方证券首席经济学家邵宇表示，所以现在监管层是通过沪港通、QDII之类的限量控制来实现股票市场的部分开放。

而中国股市作为一个新兴加转轨市场，目前仍存在一些问题，对外开放过快更可能带来许多意想不到的风险，因此通过合理控制开放节奏和安排开放顺序，最终才能取得较为理想的效果。

“哪怕走得稍微慢一点，但是不要停顿，不要倒退。小步快走，但要一直往前走，这可能是国际投资界更乐于看到的。”摩根大通全球人民币业务总监蒋红波认为。

今年6月底，在经历了一年多大幅上涨之后，中国股市出现暴跌，三个月里沪综指.SSEC最大跌幅达45%，境外势力做空论一度甚嚣尘上，为市场的对外开放蒙上一层阴影。

但随后的8月下旬，中国证监会仍表示，将进一步向外资公司开放证券业；中国证监会智囊机构此前发布的报告指出，要继续通过产品跨境交易和互联互通等方式积极推进市场开放，鼓励交易所整合市场资源，支持与境外交易所在交叉持股、产品互挂和市场参与者互通等合作。

市场人士对此表示赞赏，并认为除了产品的丰富、渠道的拓宽、风险的控制、制度的完善、政策的持续性和监管层与市场的交流将在新的一年里有所进步外，中国持续开放和改革的态度尤其重要。

“2016年证券市场的对外开放肯定会有一些新举措。”证监会副主席方星海此前表示，他并透露，2016年将会推出深港通。

港交所(0388.HK)此前称，预计沪港通的扩容将与深港通的推出同步进行。沪港通为中港两地股票市场实现直接双向交易掀开序幕，市场更期望未来两地将互联互通机制伸延至衍生产品、期货、商品等。

邵宇并称，中国股票市场对外开放未来最大的挑战仍可能是培养有定价权的股票市场主体机构，只有自己培养出强悍的对冲基金或者全球有定价权的投行，才能够在比较开放的金融市场获取竞争的优势。

此外，业内人士明年仍十分关注MSCI能否将A股指数加入其新兴市场指数。目前MSCI已为此进行了一系列预备工作，一旦加入，部分海外被动投资者将对中国股票市场进行资产重配，从而明显提升其国际化程度。

**交易所国际化**

相比中国股票市场其它领域的开放进度，国内证券交易所的国际化步伐并未受到境内市场波动的过多影响，依然在按部就班的进行，而且“稳起步”的发展思路正在为其积累更多的经验。

分析人士指出，境内交易所自身“走出去”建立离岸人民币股票市场，既可吸引国际资本投资境内，又可借助交易所作为市场组织者的带头效应，带动金融机构成体系地“走出去”，可谓一举两得。

“我觉得（沪港通）双方对目前的交易状况，其实是很满意的。因为它实现了没有重大风险的交易方式的突破。”蒋红波称。

证监会数据显示，截止今年11月13日，“沪港通”成交金额合计21,228.62亿元人民币。其中，“沪股通”累计成交金额15,346.64亿元，总额度使用1,207.52亿元，净买入为900.23亿元；“港股通”累计成交金额5,881.98亿元，总额度使用917.91亿元，净买入为943.42亿元，日均交易额稳步上升。

业内人士认为，交易所国际化大致有四个方向，目前已经日趋成熟的是针对同时区交易的沪港通模式，正在研究推出的可以实现跨时区市场互联互通的沪伦通模式，而中欧国际交易所和将在自贸区开通的金融交易平台可能是两个新的尝试。

上海证券交易所日前亦表示，目前将主要致力于完善沪港通机制和沪伦通可行性研究两项重点工作。不过业内人士认为，目前实施沪伦通仍存在跨时区交易的问题，现在各国在此都存在交易量以及技术上的瓶颈。

“所以我觉得它更主要的是一个姿态，也是让大家能够感受到中国股票市场的一种开放意识。”邵宇称。

业内人士表示，现在从框架上来讲，最有潜力的模式可能是中欧交易所模式，中欧交易所是海外所在地设立的交易所，克服了跨时区的问题，另外其通过合资的形式可以尽快的吸引海外投资者和资金，海外配置中国资产的需求很大部分可以通过中欧交易所的平台得以实现。

上交所近日表示，中欧所将持续推进后续产品上线。丰富基金产品种类的同时，加快政府债券发行进度，尽快推出以A股为基础的DR产品，积极开展D股研究，推动国内优质企业或德国在中国有大量业务的先进制造企业在中欧所发行人民币计价股票（D股）。

“中欧所下一步将紧密结合产品开发与市场营销工作，重点推动中资机构，尤其是国有五大行参与中欧所交易。”上交所新闻稿在回答有关提问时指出，随着人民币国际化的逐步推进，中欧所未来将面临更多的市场机会，具有较大潜力。

上海证券交易所、德意志交易所集团、中国金融期货交易所此前签署三方协议，按照40%、40%和20%的比例，共同投资2亿元人民币在法兰克福成立中欧国际交易所股份有限公司（简称中欧所，英文简称CEINEX）。

中欧交易所的业务产品范围包括ETF、债券和存托凭证（DR）等，未来还将积极推出各种交易品种，把合资交易平台建设成为离岸人民币证券交易中心。目前，ETF产品准备充分，已有十多家国内外金融机构计划合作发行若干只ETF产品。

**自贸区金融交易平台“助攻”**

分析人士指出，相比以往简单的通过定量的方式进行管理资金的流动，上海自贸区正在摸索建立一整套的适应对外开放的制度性安排，通过政府职能、管理模式及监管制度的改革试图使得自贸区更加市场化，明年中国部分金融开放的改革可能在自贸区获得突破。

中国央行研究局局长陆磊此前表示，上海自贸区将率先实现人民币资本项目可兑现，扩大人民币的跨境使用，最终推动人民币和资本“走出去”，并探索构建国际金融资产交易平台。

此前上交所相关人士称，将全力推出上海自贸区国际金融资产交易平台，在总结沪港通经验基础上，适应境内外投资者需求，完善交易规则和交易机制。

业内人士表示，该平台设立初期，将通过自由贸易账户与交易平台重点推进三项业务，一是引入境外长线的资金逐步参与境内股票、债券、基金等市场，二是探索引入境外机构投资者参与一级市场，参与境内新股发行询价配售；三是引入境外机构投资者参与跨境交易服务。

“我觉得自贸区是一个很好的试验，其实都是我们在完善内部的制度建设来抵抗风险。”蒋红波表示。

接近上交所的相关人士预计，估计明年上海自贸区国际金融资产交易平台完成公司注册并正式开始运行。业内人士预计，该平台的将定位于国际化的金融资产流转平台，其在制度上的创新和改革或将为国内资本市场的发展提供宝贵的经验。

**加强风控及沟通**

中国内地股市年中的大幅波动，凸显普通投资者在与国际接轨的交易方式和规则上的弱势地位和不成熟状况，监管层或将采取更加谨慎的态度对待股票市场的对外开放。

市场人士并认为，国际投资者经验相对丰富，相比国内股票市场以散户为主导，二者在信息获取能力以及分析交易水平上完全不对等，因此，股市开放加快引进境外投资者及扩大交易品种的过程中，市场必然要经历较大的波动。

不过市场开放的过程就是引进国际的技术、规则和投资人的过程，出现一些风险状况都很正常，也只有在这个过程中才能学到核心的技术，培育更优秀人才以及推进市场更为健康的发展等，而只有通过建设更有效的风控机制才能缓和这一矛盾。

“学费该交还是得交，只要风险的底线能够控制住，就不需要太多的去干预市场开放的过程。”邵宇称，监管层需要找到紧急管理流动性风险或风险传播的渠道，而日常交易则要让市场自己来决定。

外资投行人士建议，除了硬件的差异，中国股票市场开放还应关注投资者教育和投资理念差异等软件方面的问题。此外，海外投资者更注重制度化和规范化管理，因此国内监管层在推出新规时，还需要建立起与海外投资者有效沟通的渠道。

“只要有相对的制度，然后有时间让海外投资者消化，相对他们还是可以接受的。”瑞银集团中国证券业务主管房东明表示。

“其实大家觉得政策的持续性，透明度和可预测性是市场非常期待的一件事情。”蒋红波认为。（完）