调查：中国基金经理未来三个月股票建议配比75% 创半年新高

2015年9月22日在上海证交所拍到的图片。 REUTERS/Aly Song

作者 林琦

路透上海12月31日 - 路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比创半年新高。流动性宽松造成“资产荒”，股票成为长线资金看好方向，股市气氛转暖；不过出于对限售股减持及汇率贬值的担忧，一些基金经理仍持谨慎态度。

本次共有八位基金经理参与调查，本月股票建议配比从上月的69.4%续升至75%；债券建议配比降至12.5%，上月为14.4%；而现金建议配比亦降至12.5%，上月为16.3%。

“预计春节前，股市整体机会大于风险。”华南一基金经理指出，机会在于目前“资产荒”的背景下，股票仍有吸引力；而且按惯例“春季燥动”可能会带来较好的机会。

大多数基金经理虽然对后市持乐观态度，但人民币汇率贬值的忧虑及明年初开始限售股解禁，仍是他们绕不过去的槛。

今年7月初，中国监管层出台多条救市措施，其中一条就是半年内上市公司控股股东和持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不得减持，至明年1月8日该条限制措施到期。据国内媒体此前统计，仅今年下半年限售股解禁的规模就达约1.2万亿元人民币。

上海一位基金经理指出，近阶段股市最大的风险就是利率短期见底，同时股票供给未来会逐步增加。

有七位基金经理对未来三个月沪综指点位做出预估，平均值为3,728.6点，高于上月调查时的3,564.3点，亦较目前股指位置高5%。基金经理都认为沪综指有望冲至3,700点以上。

沪综指.SSEC周四早盘收报3,550.921点，跌0.61%。截止早盘收市，沪综指12月累计涨3.1%，今年涨幅近10%。

**成长股关注度提升** 本月调查中，消费类股平均建议配置比例有明显上升，代表成长股的电子技术类板块的平均建议配比亦有小幅增长，显示在当前传统产业持续疲弱的背景下，消费及新经济产业仍是当前两大看点。

电子技术板块本月的平均建议配比从上月的23.1%升至23.8%，再创纪录新高；消费类股的平均建议配比本月为27.5%，上月为23.8%，并创下22个月来新高。

以下为一些调查结果的细节(应受访者要求，将随机使用简单的A-H的代号来公布各家基金公司的预估)：

1.各基金公司建议未来三个月资产配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H 平均值

股票 80 90 50 75 80 90 60 75 75.0

债券 20 0 40 0 0 0 30 10 12.5

现金 0 10 10 25 20 10 10 15 12.5

2.基金公司建议未来三个月资产配置的平均比例(%):

月份 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 14/12月

股票 75.0 69.4 68.1 65.0 66.3 72.5 83.1 80.6 81.3 79.4 83.3 82.8 85.9

债券 12.5 14.4 13.8 15.6 14.4 9.4 6.4 7.6 8.3 10.8 7.9 6.8 5.1

现金 12.5 16.3 18.1 19.4 19.4 18.1 10.5 11.8 10.5 9.9 8.8 10.4 9.0

3.下个月各项资产配置比例调整意向(0代表不变,+代表增加,-代表减少):

基金代号 A B C D E F G H

股票 + + + - 0 0 0 -

债券 - 0 - 0 0 0 0 0

现金 0 - - + 0 0 0 +

4.各基金公司对于三个月后沪综指能达到的位置:

基金代号 A B C D E F G

预测点位 4,000 3,500-4,000 3,400-3,700 3,400-3,800 3,900 3,200-3,800 3,800

5.下个月主要行业的建议配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H

汽车 0 0 10 5 0 0 0 0

消费 40 10 15 20 30 60 10 35

电子技术 0 65 20 5 30 40 30 0

金融服务 10 0 15 20 15 0 20 35

金属及产品 0 0 5 0 0 0 0 10

房地产 20 0 5 10 10 0 0 20

交通及基础设施 10 10 15 10 5 0 10 0

能源 0 0 5 10 0 0 10 0

机械 20 10 10 5 5 0 20 0

其他: 0 5 0 15 5 0 0 0

6.主要行业配置的平均建议比例(%):

月份 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

汽车 1.9 3.1 3.1 3.1 3.8 2.5 4.4 5.6 6.3 6.9 8.0 6.9

消费 27.5 23.8 23.8 23.8 18.8 22.8 16.9 17.5 17.5 15.0 16.1 17.8

电子技术 23.8 23.1 20.0 23.1 18.8 19.4 21.9 20.0 18.8 19.1 13.1 13.1

金融服务 14.4 15.0 15.0 13.1 16.3 11.9 16.9 16.9 18.1 16.3 18.9 17.8

金属 1.9 3.1 0 0.6 1.0 3.1 4.4 5.0 4.4 2.2 1.7 3.1

房地产 8.1 10.0 10.0 7.5 8.1 8.1 6.9 8.8 8.1 10.0 10.0 6.7

交通及基建 7.5 5.6 10.0 11.9 11.9 11.3 8.8 8.1 6.3 7.5 6.7 7.2

能源 3.1 3.8 3.8 3.1 4.4 3.8 3.1 4.4 5.0 5.3 5.6 6.7

机械 8.8 8.1 11.0 8.1 9.4 8.8 7.5 8.8 10.6 10.0 8.3 13.3

其它 3.1 4.4 3.4 6.3 8.1 10.6 10.6 5.6 4.4 5.6 11.1 8.9(完)