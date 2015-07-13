中国股市未来若由“疯”转“慢”将利好分级A--中金

路透上海7月13日 - 中国大型投行--中金公司最新可转债策略周报称，对分级A来说，目前市场平均隐含收益率降至6.3%的水平，相比于纯债而言价差仍然显着。如果未来股市“疯”转“慢”，对分级A将较为有利。

虽然波折不小，但分级A市场整体还是在上周获得了不低的单周回报。同时，IPO打新暂停，市场对高收益、低风险的产品更加渴求，隐含收益不低、流动性较好又拥有类期权属性的分级A仍具有配置价值。

从其驱动力来看，我们仍倾向于兼顾较高隐含收益率及类期权价值的R+3~4%品种。行业上，可埋伏券商、电子、钢铁、煤炭、有色、机械等行业的高折价分级A。

由于股市波动仍较高，距离下折较近的分级A仍会要求较高的母基净值损失安全垫，建议选择距离下折稍有距离的品种。

创业成长类由于标的指数成分股中停牌票仍较多，仍需要较高的安全边际。综合考虑，证券股A、证券A、创业板A、中证90A和国企改A（0209）性价比较高。

此外，国防A、国企改A（2007）、钢铁A、一带A、煤炭A级等性价比也较好，但短期存在整体溢价套利压力，关注后续轮动机会。而券商A、食品A等存在合并赎回套利或A\B组合替代母基的价值。

**分级A存量&一级市场追踪**

上周分级A规模略有下滑，合计份额从1,869亿份下降至1,617亿份，存量降幅历史罕见。

此前，分级A市场规模主要驱动因素为折、溢价套利，而上周分级A规模的下降主要受到一大批分级A触发下折的影响。而由于下折多是在周二、周三触发，周五时已经完成折算，预计下周分级A市场规模不再会出现如此幅度的萎缩。

上周三分级A究竟因何暴跌？直接原因有两个：部分相关产品被赎回或清盘，引爆分级A产品开盘暴跌第一波；更关键的是诸多机构选择规避下折风险。

问题是，下折本多对数分级A是利好，且此前发生过，为何此时规避下折？不少保险、年金产品甚至没有基金户，一般不倾向于参与下折，即便参与下折有些机构需要T+4甚至T+5，且面临如何处理权益资产的问题（固收产品）。

在股市普遍跌停或停牌背景下，面临的母基净值风险较大且，且存在基金拒绝赎回的风险。尤其是上周一度有17只分级处于下折状态中，导致提前卖出力量强大。

而这些因素引发抛盘，在此过程当中，情绪的渲染和强化更加重了市场的恐慌情绪，甚至引发了TF等产品的莫名下跌。

我们当时认为市场被错杀，并提醒投资者“乱中取胜”，关注抄底和参与下折机会。周四、周五分级A出现明显反弹，尤其是参与转债优先（150188）等建议，斩获颇丰。

**市场回顾**

随着做空力量的消耗，且救市政策的连续发力，股指在上周前三天继续重挫探底，但周四开始大幅反弹，个股接近全线涨停，IC主力合约连续两日涨停。

上证综指当周累计上涨5.18%，创业板指仍跌2.66%，后者已有7成个股停牌，因而指数略有失真。随着股指反弹，市场情绪也快速回暖，此前快速下降的两融余额也在本周后两日企稳，并呈现反弹势头。

转债平价指数当周收平，此前因估值支撑而跌幅较小的转债指数当周下跌4.47%。尽管如此，转债仍在周中的反弹中表现出超强的弹性，周四转债指数在格力、歌尔、航信停牌的情况下仍狂涨18%。

分级A也经历了几乎是历史上波动最大的一周。分级A指数在周初上涨，又在周三重挫，随后又在周四、周五大举反弹。

全周来看，分级A指数上涨4.47%。我们在周四早盘报告《大跌之后，乱中取胜》中提示分级A被错杀后的良机，得到了市场的印证。而借助转债市场大反弹，我们周三提示机会的150188在下折过程中收获了接近30%的绝对收益。

**股市判断**

重申短期不与政策为敌，中期市场还需休养生息，“疯”转“慢”，个股行情可期。

我们仍认为 “救市组合拳”中，谁出手很重要。国务院“出面”、央行等部门协助最被市场所关注，代表股市已经关乎政府公信力，政策底越发清晰，重申3,600-3,800点开始不要再与政策为敌，但市场情绪恢复需要时间。

短期走势还要关注什么变了？心态变了，从时不我待到守住获利；最具活性的资金被灭了或被重创；基金业绩表现的自我强化的链条变了；政策变了，杠杆牛不仅教育投资者，对监管层也是个教训，审视杠杆牛的危害，政策救的是“金融风险”防线而不是“疯牛”。

上周两融数据显示去杠杆初见成效，加上恐慌情绪出现，内生的做空力量随之消耗，救市难度大减。未来超过千家停牌公司复牌及反弹后的止盈力量对市场资金面将是个考验。

哪些资金会回来？哪些不会？ 其中，民间配资等被消灭或重创，难以回归，市场活性降低。而再融资、产业资本减持（减持后至少6个月不能增持）和税费消耗等资金消耗是慢变量，不可逆。

部分资金回流理财或存款，甚至重新流入房地产，但多数仍会“健忘”，仍是股市的潜在资金。还有部分资金会转为通过量化产品等途径重新回流市场。综合来看，资金力量、市场情绪、政策面不支持大幅持续反弹，但最恐慌阶段已经过去。

因此，我们维持之前看法，短期不要与政策为敌，预计市场将进入箱体震荡阶段，一个共识是股市“疯”转“慢”，操作策略随之从趋势交易策略（止损不止盈）转变为震荡市策略。

短期救市受益、涨指数板块是受益者，中期“去伪存真”，机会开始从面到线和点，跌时重质，短期关注错杀和自救能力强的品种，白马成长、消费、主流题材、定增和员工持股计划破发股等板块有望率先出现机会。

**结论与本周操作建议**

转债方面，我们在前一周建议尝试抄底并建议在上周初兑现。不过，上周市场的巨幅震荡还是超出了我们的预期。

上周，洛钼和吉视相继遭遇赎回日，若不是格力恢复交易，险些只有电气一只转债和天集、宝钢两只EB在二级市场交易的“惨淡”局面。由于缺少流动性出口，转债基金甚至为应对赎回风险而倍感烦恼。

有趣的是，转债价格运行出现新特征。转债品种由于存在T+0、无涨跌停限制等特性，在股市巨幅震荡模式中备受投机者偏爱。很多投资者此前被日内行情反转所伤，更热衷于T+0品种的交易，对转债估值的关注反而居其次。

不幸的是，转债在上周刚刚显示出投资价值，但很快重归高估值、难操作状态。上周电气等转债一度下探至115元，在股市尚不轻言趋势逆转、稀缺难改时代，已经开始显示出价值。

但随着股市反弹，电力、格力等快速上涨，价格重回高位。其中，格力等已经进入赎回期，目前的绝对价位高达179元，平价溢价率高达57%，仍然在享受超级牛市的估值水平。显然，该估值水平将极大的限制投资者的操作空间。

如果股指进入4,000-4,500点区间，建议投资者暂转为关注兑现时机。

天集EB争议较大，但我们坚持认为，其风险、收益特性极为不对称，仅在明年进入第一期赎回期前有博弈机会，博弈其顺利度过第一次赎回期并成为“正常券”的可能。

相对而言，我们仍看好宝钢EB（估值尚可，正股有吸引力）、航信（正股调整到位，转股价进入转股期后修正预期强）、歌尔（白马成长股是后市关注点，赎回压力暂时解除）和电气（国企维护股价能力强，尚未进入赎回期）等转债投资机会。

**转债条款跟踪**

上周吉视和洛钼先后迎来最后转股日，转债和EB合计仅剩下6只，面值在130.8亿元。当前，歌尔和格力转债处于赎回倒计时，分别最快还有9个和12个交易日即将触发赎回，但两只转债平价均已位于赎回触发线之下，且歌尔仍在停牌，触发赎回的不确定性仍不小。

随着股市调整，航信已经触发下修条款，但鉴于当前股市情况尚不明朗，且航信转债也未进入转股期，理性判断公司短期内行使下修的可能性很小。(完)

(整理 李宏薇; 审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。