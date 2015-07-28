沪综指开盘惯性下跌逾4% 无视证监会正面表态

路透上海7月28日 - 在周一A股暴跌后，中国证监会当日晚间再度表态为市场鼓气，但中国股市周二开盘继续惯性下跌，沪综指跌幅超过4%。

开盘时，沪综指.SSEC报3,573.143点，跌152.415点或4.09%。稍早沪深300期指主力8月合约CIFQ5早盘跌3.96%，中证500期指主力合约CICQ5跌5.19%，目前两合约跌幅均超过4%。

中国证监会周一晚间否认国家队不再救市的外界猜测。新闻发言人张晓军指出，中国证券金融公司没有退出，并将择机增持，继续发挥好稳定市场的职能。

中国股市沪综指周一大幅收挫8.5%，创近八年半最大单日跌幅。引人关注的是，前期国家队护盘时重点关照的权重股，例如两桶油和大型银行股，周一基本伴随股指大跌。例如中国石油(601857.SS)收跌9.58%；工商银行(601398.SS)收低5.29%。