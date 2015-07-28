香港《文汇报》：股市基调未变 投资者宜规避风险

（7月28日社评）

沪指昨日重挫8.48%，创8年最大跌幅，连累港股最多跌846.3点，失守25000点关口及250天牛熊分界线，恒指全日收报24351.96点，跌776.55点。据分析，两地股市大跌，主要是受到包括获利积累沽压较大，美联储加息预期等多重因素影响，预计短线大市继续反覆。目前是震荡蓄势期，但中央维持股市稳定发展的基调未变。两地股市经2次探底后，有机会随着投资者信心逐渐恢复而重新步入上升格局。不过，在股市调整周期，投资者尤其要注意规避风险及量力而行。

近来，由于中央采取多项措施，维持股市的稳定发展，促使两地股市呈反弹之势，抄底资金获利颇丰。不过，在外围市场普跌的背景下，一有风吹草动就会触发股指大幅调整。昨日的股市大幅下跌，相信是受到外围因素影响下获利盘纷纷涌出而导致，预计短线大市仍将继续反覆调整，直至A股市场真正由「疯牛」逐渐变为「慢牛」。

两地股市正在二次探底，美联储加息预期触发大幅调整。6月美联储议息会议，耶伦明确「渐进式」加息。市场预测美联储将于9月首次加息，年内有两次加息。受美联储加息预期影响，近期国际资本从新兴市场流出，印度、印尼、巴西、俄罗斯、韩国、新加坡等股指均出现了10%左右的回调。在外围市场普跌的背景下，有风吹草动触发两地股市大幅调整，许多专家都认为是正常现象，毋须过分恐慌。

从基本因素分析，此轮是牛市调整而非重回熊市，牛市的根基没有动摇。这一轮牛市是深化经济体制改革带来的红利，成了资本市场动力的源泉，大众创业，万众创新，体现在上市公司的层面，就是通过资本运作，由市场分配资源，由资本推动创新，市场因素充分发挥作用。当全世界的投资人都来配置中国资产的时候，A股牛市的整体趋势不会改变。中央前段时期努力救市，一方面是希望内地股市能够真正对宏观经济起到正面促进作用，另方面，更是期待股市健康发展的趋势，不会因为其他原因而被逆转。因此，对股市的总体趋势，还是应该保持信心。

当然，股市中的风险无处不在、无时不在。美股的大牛市已持续了近6年，全靠联储局实施多次的量化宽松，配合多国央行相继加码量宽增加市场流动性，热钱流入股市支持现时的高股值。因此，面对美联储加息预期增强，势将为环球市况带来新一轮的波动，投资者宜提高风险管理，特别是要根据自己的实际情况，选择适合的投资策略，不宜过分进取。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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